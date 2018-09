Flairs Marjolein doet de #broodtrommelchallenge: ‘Desperate housewife 1.0’

Als de dochter van Flairs Marjolein voor het eerst naar school gaat, ontdekt ze hoe ingewikkeld het is om zich aan alle regels te houden. Vooral die rondom tussendoortjes en lunch. Geïnspireerd op een instagramaccount besluit ze het over een heel andere boeg te gooien en start ze deze #broodtrommelchallenge.

Lees ook: Flairs Marjolein doet de #broodtrommelchallenge: ‘Regels, regels en nóg meer regels…’

‘Hahaha, jij??? Maar dat is toch helemaal niks voor jou. Jij kan nog geen ei koken’ en: ‘Heb je daar tijd voor?’ Dit zijn voornamelijk de reacties die ik krijg als ik vertel dat ik met een #broodtrommelchallenge ga beginnen. Niet zo heel gek, want ik sta niet echt bekend als de ultieme housewife in mijn vriendenkring. En daarnaast lig ik elke ochtend liever 5 minuten langer in mijn bed dan dat ik mij uitsloof voor een ontbijt, laat staan een broodtrommel.

Emoji Pancake Art

Ook mijn vriend twijfelt over mijn nieuwe bevlieging en herinnert mij aan de keer dat ik ‘emoji pancake art ’ probeerde te maken. Kleine samenvatting: de hele keuken zat onder geel beslag, de pannenkoeken waren niet te eten, laat staan herkenbaar als emoji. Mmm… misschien heeft hij wel een punt? Echter verzeker ik hem dat dit een succes wordt, want volgens alle YouTube-tutorials maak je zo’n ‘wondertrommel’ in enkele minuten en is het super makkelijk. Ik kan dit. Hup aan de slag.

‘Let the challenge begin!’

Na even googelen kom ik op de site bentofabriek.nl. Hier wordt alles verkocht om flitsende broodtrommels te maken en de website staat bovendien vol tips en recepten. Appeltje eitje. Ik laad mijn digitale winkelmandje vol met yumboxen, vormpjes om zelf gezonde snoepjes te maken en tal van kleurrijke vormpjes en prikkertjes. En klik op bestel. Zo, stap 1 is gezet. Hoe moeilijk was het?

Na 2 dagen staat er een pakketje voor mijn deur. Ok, daar gaan we. Let the challenge begin!

Hoe het Marjolein vergaat met deze challenge, zie en lees je volgende week op Flaironline.nl. Heb jij ook een #broodtrommelchallenge of ben jij een broodtrommelpro? Tag @Flair_NL op instagram of @Flaironline op Facebook. De leukste inzendingen krijgen een plekje op Flair!

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.