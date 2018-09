Flairs Marjolein doet de #broodtrommelchallenge: ‘Regels, regels en nóg meer regels…’

Als de dochter van Flairs marketeer Marjolein voor het eerst naar school gaat, ontdekt ze hoe ingewikkeld het is om zich aan alle regels te houden. Vooral die rondom tussendoortjes en lunch. Geïnspireerd op een instamgramaccount besluit ze het over een heel andere boeg te gooien en start ze deze #broodtrommelchallenge.

Geen kinderfeestuitnodigingen in de klas uitdelen, maandag speelgoeddag, kleuterfeest, juffendag, vrijdag-fruitdag, niet te veel tussendoortjes meegeven… De klassenapp, de schoolapp, de schoolsite en alle schoolnieuwsbrieven staan vol met informatie. Als nieuwbakken schoolpleinmoeder moet ik nog veel leren nu het moment is aangebroken dat mijn vierjarige spruit zich officieel kleuter mag noemen. En, heel eerlijk: ik vind de overgang van de kinderopvang naar het schoolplein best heftig. Nu mijn dochter sinds deze maand officieel oudste kleuter is (groep 2), is er iets waar ik al een jaar lang mee zit te tobben: alle regels omtrent de tussendoortjes en lunch. Waar vroeger niemand in de broodtrommeltjes van de kinderen keek, is dat tegenwoordig wel anders.

‘Na de achtste lekkende beker in de schooltas, was ik het beu’

Het eerste jaar heb ik inmiddels al heel wat regels verbroken en blunders gemaakt. Begon ik de allereerste schoolweek nog vol goede moed (met de schoolregels in mijn achterhoofd) en met prachtig gevulde broodtrommels en drinkbekers, ik merkte al snel dat het niet helemaal vlekkeloos ging en dat mijn dochter niet onder de indruk was van mijn kunsten. ‘Bleh, mijn appel was bruin, die aardbeien waren zacht, mijn boterhamworst was warm, biscuits mogen niet van de juf, mam, iemand had op mijn tas gestaan en mijn banaan zit nu als smurrie in mijn tas.’ En na de achtste lekkende beker in de schooltas, was ik het beu. De tussendoortjes werden kant-en-klare koeken (met uitzondering van fruitdag natuurlijk), de gezonde lunchsnacks werden twee zorgvuldig verstopte minikoekjes tussen de boterham. En de lekkende drinkbeker werd ingeruild voor drinkpakjes. Lekker praktisch en makkelijk. Dochter blij, ik blij, iedereen blij. Toch?

Helaas. De overblijfjuf was niet helemaal te spreken over mijn vernieuwde aanpak. Mijn dochter vertelt bij thuiskomst nog net niet met een trillend lipje dat pakjes drinken echt niet mogen vanwege het milieu en dat zij de koekjes ook niet mocht opeten. Of ik het volgende keer alsjeblieft wat beter wil doen. Aiiiii! #momfail

Ultieme #momgoals

Afijn, een jaar later, terwijl de nieuwe schooljaarsnieuwsbrief over overblijven weer in mijn mail plopt, scroll ik op Instagram gedachteloos langs @Funsfoodart. Deze vrouw verpersoonlijkt de ultieme #momgoals. Haar timeline staat vol prachtige broodtrommels gevuld met brood in de vorm van vlinders en zeemeerminnen en komkommers in de vorm van sterren. Ik klik direct op haar YouTube-kanaal en kijk ademloos hoe ze in enkele minuten van een simpele appel een konijntje maakt en hoe ze een waar kunstwerk maakt van het indelen van een lunchtrommel. Ik ben onder de indruk en jaloers. Dit wil ik ook! En dus neem ik mij voor om de komende periode ook van ieder broodtrommeltje een feestje te maken. Ik start met een #broodtrommelchallenge.

