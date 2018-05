Feestelijke kindertraktatie: luchtballonnen gevuld met popcorn

Soms kan het best lastig zijn om een kindertraktatie te verzinnen die zowel voor jongens als meisjes leuk is. Daarnaast heb je misschien niet veel tijd om iets in elkaar te flansen. Herkenbaar? Deze luchtballonnen zijn je redders in nood.

Benodigdheden:

Papieren bekers (eventueel met printje naar keuze)

Papieren rietjes

Gekleurd washi tape

Kleine ballonnen

Zo maak je ze:

Knip per bekertje 2 rietjes doormidden. Plak de 4 korte rietjes met de tape rond de bovenkant van het bekertje. Blaas een ballon zo op dat hij er precies tussen klemt. Vul de bekertjes met iets lekkers. In de video is gekozen voor popcorn en aardbeien, maar de keuze is aan jou en je kind.

Bron/beeld: CookLoveShare, Oudersvannu