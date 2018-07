Blog Citymom: 5x verkoelende snacks waar je kids van zullen smullen

De mussen vallen van het dak van de hitte deze week dus je kids kunnen wel wat verkoeling gebruiken! Ik heb 5 verkoelende snacks voor je kids om terug op temperatuur te komen. Ze zullen zeker smullen van deze koude snacks en jij waarschijnlijk ook.

Al deze snacks bevatten fruit, dus naast een beetje ‘cooling down’ zorgen ze er ook voor dat er wat vitamientjes het lijfje in komen! Twee vliegen in een klap. Oh en nog iets fijns; deze snacks zijn allemaal heel simpel om te maken.

1. Fruitpizza

Snij een flinke plak uit een watermeloen waar je een flinke laag griekse yoghurt – gezoet met honing – opdoet. Vervolgens versier je de pizza met fruit naar keuze. Denk aan frambozen, blauwe of rode bessen, aardbeien, perzik. Maak de fruitpizza af met een takje munt.

2. Aardbeiensmoothie

Verwijder nadat je de citroenen doormidden hebt gesneden het vruchtvlees. Mix in je blender yoghurt met aardbeien. Giet dit mengsel in de citroenen. Vervolgens zet je de citroenen een paar uur in de vriezer zodat ze goed koud worden.

3. Hoorntje met fruit

Kinderen zijn vaak gek op zo’n hoorntje. Maar deze keer geen ijsbol erin maar een lekkere fruit salade.

4. Watermeloen op een stokje

Dit is misschien wel de allersimpelste snack maar ik vind deze er leuk uit blijven zien en ook kinderen zijn hier dol op. Snij een stuk watermeloen in een driehoek. Met een mesje snij je een gat aan de onderkant. Daar druk je het ijsstokje een stukje in.

5. Kokosnoot met ijs

Oké, dit is misschien een iets minder gezonde snack maar ja bij warm weer is een ijsje natuurlijk wel echt heel fijn. In de halve kokosnoot kan je een ijssmaak naar keuze doen en door het ijs doe je wat stukjes aardbei en bolletjes watermeloen. Serveer de kokosnoot met een lepel zodat je kinderen, nadat het ijsje op is, ook de kokos uit de noot kunnen schrapen.

P.S. Omdat water tegen de dorst ook weleens kan gaan vervelen, gooi je wat blauwe bessen, munt en limoen in het water. Lekker fris en dorstlessend!

