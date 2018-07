Blog Citymom: 5x de leukste UV-werende kleding voor kinderen

Wat zijn we blij dat de zon schijnt maar helaas is te veel zon niet heel goed voor ons en helemaal niet voor onze ‘kindekes’… Zonnen moet dus ALTIJD met bescherming! Dat is anno 2018 wel duidelijk, natuurlijk. Maar hoe bescherm je je kinderen het beste tegen de zon?

Naast zonnebrand is het ook heel goed als je kinderen UV-werende kleding dragen. Waarom? Een normaal shirt biedt bescherming van SPF15 maar UV-werende kleding biedt bescherming van SPF50. Veel beter, dus!

Bij mijn eerste kindje, dat ik 6 jaar geleden kreeg, waren er alleen maar hele saaie effen UV-proof shirtjes te vinden. Inmiddels is het aanbod gelukkig verbeterd. Je kinderen kunnen daarom nu niet alleen veilig maar ook fashionable de zon in. Deze 5 merken hebben de leukste UV-proof kleding voor je kind!

1. Beach and Bandits

Dit is mijn favoriete UPF 50+ kinderkleding merk! Ieder jaar komen zij echt met de meest leuke shirts met toffe prints (check de ananasprint) en coole teksten. De collectie is verkrijgbaar in de maten 68 t/m 134. De prijzen variëren van €19,95 – €39,95. Wedden dat je kind de show steelt in zijn of haar Beach and Bandits outfit! beachandbandits.com

Een bericht gedeeld door Beach & Bandits (@beachandbandits) op 26 Jul 2018 om 12:58 (PDT)

2. Lässig

Familiebedrijf Lässig maakt meerdere producten voor kinderen waaronder UV-werende kleding waardoor je kinderen niet hoeven te verbranden op het strand. Ze gebruiken vooral zachte kleuren zoals licht blauwe, met schattige afbeeldingen. Alle UV-kleding van Lässig is ademend en comfortabel. Onmisbaar dus tijdens warme dagen. www.laessig-fashion.com

3. H&M

Niet alle UV-beschermende kleding is even betaalbaar. Op zoek naar wat ‘budgetproof’ UV kleding? Dan moet je bij H&M zijn. Iedere zomer komen ze weer met leuke nieuwe items. hm.com

4. Petit Crabe

Een zomers dag op het strand, niks beters dan dat toch? Krabbetjes vangen met een net, in een emmertje doen en daarna weer loslaten. Spelen met het zand! Petit Crabe is de speciale beschermingslaag voor je kids zoals een krab dat ook heeft! Dit merk is opgericht in 2012 in Denemarken en zoals Scandinavisch design betaamt kan je dus vooral functionele en simpele designs verwachten! Lekker tijdloos. petitcrabe.com

Een bericht gedeeld door Petit Crabe (@petitcrabecom) op 25 Jul 2018 om 9:15 (PDT)

5. Snapper Rock

Alle zwemkleding van Snapper Rock heeft UVF 50+ en beschermd daardoor voor 98 procent tegen straling. Mocht je naast een shirtje dus opzoek zijn naar hoeden, zwempakken en zwembroeken dan kan je die bij dit merk ook vinden. Van top tot teen beschermt Snapper Rock jouw kids! snapperrock.com

Over Bettina

Bettina Neseker woont met haar vriend en hun twee kinderen dochter Bobbi (5) en zoon Fitz (3) in Amsterdam. Zij is oprichtster van https://www.citymom.nl: ‘Met CITYMOM wil ik andere moeders (to be) inspireren met alles omtrent lifestyle voor moeders & kinderen. Van kinderkamers, kindermode, verzorgingsproducten, mom-musthaves, hotspots tot kindvriendelijke reizen. Alles wat ik leuk, mooi, goed en bijzonder vind deel ik op mijn blog en op mijn Instagramaccount.

