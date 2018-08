Blog Citymom: 10x makkelijke manieren om de kinderkamer te veranderen

Wil je iets aan de kinderkamer veranderen zonder veel geld uit te geven? Sommige kleine veranderingen kunnen al een groots effect geven! Ik ben gek op de kamers van mijn kinderen en kan er uren in bezig zijn om ze leuk te stylen.

Omdat ik zo’n veranderdrang altijd heb, heb ik de laatste jaren ook heel wat trucs verzameld van manieren die niet veel kosten. Ik vertel je er tien!

1. Muur behangen

Ik was uitgekeken op de verf die op de muur in de kamer van mijn dochter zat, dus ben ik op zoek gegaan naar leuk behang. Ik ben namelijk nogal een behangfan! In mijn eigen slaapkamer, de wc, badkamer, hal en kamer van mijn zoon; overal hangt een kek behangetje. Het moest een beetje girly zijn, maar toch stoer. Het Terrazzo behang van Ferm Living heeft het allemaal. Het is best een beetje een druk behang, dus heb ik maar één kant van de kamer behangen. Ferm Living heeft nog veel meer leuke behangetjes voor de kinderkamer.

2. Muur verven

In de kinderkamer van mijn zoontje wilde ik donkerblauw op de muur. Ik vind het resultaat echt te gek geworden. Omdat de kamer best smal is besloot ik maar één wand te verven. Is de kamer van jouw kind helemaal wit maar vind je de hele kamer verven te heftig dan is dit een top oplossing en ben je zo mee klaar! Bevalt het niet, schilder je het zo weer over.

3. Accessoires toevoegen

Een goedkope manier om de kinderkamer te veranderen is het toevoegen of veranderen van accessoires. Een nieuwe lamp, wat coole kussens in een andere kleur of een nieuw dekbed met print geeft meteen een ander effect aan de kamer zonder dat je een vermogen kwijt bent.

4. IKEA hack

Eigenlijk vind ik dat iedereen iets van het bekende Stuva-systeem in huis moet hebben. Het heeft een simpel, maar fris design. Het is niet duur (vanaf €59,95), heeft veel opbergmogelijkheden die je altijd wel tekort komt en de mogelijkheden voor IKEA hacks zijn ontelbaar! De meeste bekende is het pimpen van het opbergbankje. Met een beetje creativiteit of een fijn voorbeeld van Pinterest maak je in de kinderkamer een te gekke plek!

5. Vrolijk kleed

Toen ik onlangs in Marokko was heb ik daar vandaan een mooi kleurig kleed meegenomen dat nu in de kamer van mijn dochter ligt. Zo’n kleed in de kinderkamer is natuurlijk heerlijk om op te spelen en geeft direct een nieuwe twist aan de kamer.

6. Coole poster aan de muur

Een poster is de ultieme budgettip voor het veranderen van de kinderkamer. Deze Smiley Bear poster van CITYMOM Designs tovert de kinderkamer meteen om!

7. Sportattribuut toevoegen

Kinderen moeten hun energie kwijt. Mocht je geen tuin hebben voor een schommel, dan kan je schommels, klimrekken en touwladders natuurlijk ook gewoon in de kinderkamer hangen. Als je plek hebt kan je ook een klimmuur maken. Zo blijven je kinderen nog lekker fit ook.

8. Meubelstuk in dezelfde kleur als de muur verven

Nog wat verf over van de muur (tip 1), verf dan een meubelstuk dat op de kamer staat met het restje verf. Dit is een super leuke oplossing en erg makkelijk zelf te doen. Ik vind het vooral lekker speels staan als je dat meubelstuk dan ook tegen die in dezelfde kleur geverfde meur zet!

9. Shelvie: plank ophangen met leuke items

Planken op een kinderkamer zijn – als je baby er nog niet is – perfect om alle mooie spulletjes die je hebt gekocht uit te stallen. Eenmaal geboren worden de kraamcadeautjes erop gezet. Daarna volgen boekjes, knuffels of schilderijtjes… Zo groeit de plank in de kinderkamer vanzelf mee met je kind. Perfect om je kinderkamer mee te stylen en steeds iets aan te veranderen.

10. Statement bed

Als je baby een dreumes of peuter is geworden is het een ideaal moment om de kinderkamer een make-over te geven. Dan is het ook het moment een nieuwe bed aan te schaffen. Tegenwoordig zijn er zoveel leuke kinderbedden dat je met een bed al een hele nieuw look aan de kamer geeft. Toen mijn dochter in een groot bed kon hebben we op internet gezocht naar een bed wat we leuk vonden. De meeste bedden zijn best duur dus hebben wij het bed laten ‘namaken’ door een meubelmaker. Ook omdat haar kamer best smal was en een standaardmaat bed niet in de kamer paste. Onze dochter was mega blij met haar nieuwe bed en ik met haar nieuwe kamer!

Over Bettina

Bettina Neseker woont met haar vriend en hun twee kinderen dochter Bobbi (5) en zoon Fitz (3) in Amsterdam. Zij is oprichtster van https://www.citymom.nl: ‘Met CITYMOM wil ik andere moeders (to be) inspireren met alles omtrent lifestyle voor moeders & kinderen. Van kinderkamers, kindermode, verzorgingsproducten, mom-musthaves, hotspots tot kindvriendelijke reizen. Alles wat ik leuk, mooi, goed en bijzonder vind deel ik op mijn blog en op mijn Instagramaccount.

