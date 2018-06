Zó voorkom je bijziendheid door tablets en smartphones bij je kind

Eerder deze week werd bekend dat een kwart van de dertienjarigen bijziend is door met name het te veel en te lang staren naar schermen van tablets en smartphones. Zij hebben die oogproblemen helaas voor de rest van hun leven, maar wat kunnen we nu doen om bijziendheid bij andere jonge kinderen te voorkomen?

Groeiende ogen

De grootste boosdoener is dus dat kinderen te lang ‘staren’ naar dingen vlak voor hun neus. Dat regelmatig lange kijken op jonge leeftijd zorgt ervoor dat een oog in de kindertijd te lang doorgroeit, waardoor bijziendheid – moeite om dingen op afstand scherp te zien – ontstaat. Kinderen met bijziendheid hebben een grotere kans om op latere leeftijd slechtziend of zelfs blind te worden. Jongeren lopen tot hun 21e – tot dan groeien ogen door – het risico op een oogafwijking door dichtbij-kijken. Daarna loop je enkel nog kans op vermoeide ogen na een lange sessie scrollen, maar kan er geen blijvende schade meer ontstaan.

De deur uit

Hoogleraar oogheelkunde Caroline Klaver vertelt aan Bright dat het voor ouders het belangrijkste is om hun kind niet achter elkaar te laten focussen op iets dat dichtbij is. Hoe? Naar buiten gaan, blijkt de beste en makkelijkste manier om dat te bereiken. Per dag het liefst twee uur in totaal. Tijdens het buitenspelen zorgt het licht dat op het netvlies valt voor de aanmaak van dopamine, dat ervoor zorgt dat de ogen stoppen met groeien.

‘Het moet een gewoonte worden’

Verstandig is om die tijd buiten de deur echt mee te nemen in de dagelijkse planning. Het is het makkelijkste wanneer dat ‘even’ naar buiten gaan om te wandelen, spelen of fietsen een gewoonte wordt. Helemaal slim is het verzinnen van terugkerende buitenactiviteiten zoals het uitlaten van een hond, wandelen naar de supermarkt of bijhouden van bijvoorbeeld een moestuintje. Caroline legt aan Bright de handige ’20-20-2-regel’ uit. Deze houdt in dat na twintig minuten lezen of scrollen een kind een minipauze neemt en twintig seconden ‘de blik op oneindig zet’. Die twee staat uiteraard voor de dagelijkse benodigde twee uurtjes buitenspelen.

De aanhouder wint

Belangrijk is wel dat je als ouder het goede voorbeeld geeft. Dat houdt in dat je zelf niet wél continu op je telefoon kijkt, terwijl je dat je kind verbiedt. Geef ze daarom een vastgestelde tijd op een tablet of smartphone, zodat het makkelijker wordt om ze erop uit te sturen wanneer die tijd voorbij is. Doe ze moeilijk? Gewoon doorzetten – de aanhouder wint. Ze moeten zichzelf leren vermaken, dat heeft vaak even tijd nodig.

Beeld: iStock