BFF: Best F*cking Frustrerend als ze moeder wordt

Best friends voor het leven. Tot ze een kind kreeg. Lezeressen vertellen hoe moeilijk het is om op de tweede plaats te komen én moeders doen zelf hun verhaal.

Moe en moeder

Julia (29): ‘Sinds mijn vriendin een baby heeft, zijn sommige dingen verboden. Zo mag of kan ik bijvoorbeeld niet meer hardop zeggen dat ik moe ben, want zij is pas écht moe. Vanwege de baby. Zo gaat het ook als ik zeg dat ik het druk heb: zij heeft het drukker. Vanwege de baby. Weinig tijd voor mezelf? Dat heeft zij helemaal niet. Vanwege de baby. Geen kleren meer die me passen? Juist. Vanwege de baby…’

The kids are not alright

Annelies (28): ‘Dat tááltje kan ik echt niet uitstaan. Toen mijn vriendin nog geen kinderen had gebaard, noemden we baby’s gewoon baby’s. En kinderen waren kinderen. Je noemt een kat toch ook gewoon een kat? Nu gebruikt ze woorden als spruit en wolk en heeft ze het over kids. Kids! Ze heeft het niet meer over slapen en eten, maar over dodo doen en jammie doen. Ik kan het niet meer aan. Of om het in haar woorden te zeggen: doedoe, stop!’

Pfff, zo volwassen!

Carol (31): ‘Mijn vriendin was vroeger de ‘jongste’ van ons tweeën. Ze kon gek doen, overdreven reageren op kleinigheden en koek eten als ontbijt, lunch en diner. Tegenwoordig is dat allemaal anders, want ze heeft nu een kind. En als je een kind krijgt, ga je je blijkbaar ineens serieus gedragen, alles relativeren en gezond eten. Ik roep constant dat ze ineens zo volwassen geworden is. Ze lijkt wel een ander mens. Ach, bij nader inzien is dat misschien nog niet zo slecht: ik zou ook liever fruitpap eten dan fastfood en diepvriesmaaltijden.’

De zone

Julie (32): ‘Sinds de komst van haar kind zit mijn vriendin in de baby zone. Dat is oké, ik begrijp het best. Zoiets zet je leven op je kop, denk ik. Ik gun haar die zone dus, net als de tijd om te wennen aan haar gezinsuitbreiding. Maar ook ik heb tijd nodig om te wennen – aan de moederversie van mijn vriendin. Ze heeft nu veel minder tijd om af te spreken en als we elkaar zien, lijkt het wel alsof ze er met haar hoofd niet bij is. Ik krijg dan het gevoel dat ik het gesprek gaande moet houden, omdat ze daar zelf geen energie meer voor heeft. Ook daarvoor kan ik ergens nog begrip opbrengen, maar dat neemt niet weg dat ik haar mis.’

