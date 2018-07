Babynaam kiezen? Doorloop dit stappenplan om de juiste beslissing te maken

Een babynaam kiezen is een moeilijke taak; veel mensen maken nog liever een wiskundeproefwerk. Je moet immers zoveel overwegen voordat je de knoop doorhakt. Kun je er niet makkelijk een scheldwoord van maken, rijmt het niet op iets stoms, gaan andere mensen de naam überhaupt kunnen uitspreken of schrijven? Door dit handige stappenplan te doorlopen, weet je zeker dat je de juiste keuze maakt en blijven je een hoop kopzorgen bespaard.

Lees ook

Eíndelijk: een Tinder voor babynamen mét Nederlandse namen

1. Maak gebruik van het web

Duik als een echte detective het internet op en doe uitgebreid onderzoek naar de naam die jullie in het hoofd hebben. Bestaat-ie misschien al, en is het niet toevallig een enge seriemoordenaar van een paar decennia terug?

2. Doe de speeltuintest

Een naam hardop uitspreken is echt andere koek dan ‘m je hoofd duizend keer langs laten komen. Hij kan toch niet klinken als je gedacht had. Door ‘m eens lekker hard in een speeltuin te blèren (daar ga je toch nog voldoende tijd doorbrengen), merk je vaak meteen of-ie echt goed bevalt of juist toch een beetje tegenvalt.

3. Hoe tijdloos is-ie nou echt?

Je voor de naam van je baby laten inspireren door een actrice of zanger die je adoreert klinkt natuurlijk mooi, maar besef goed dat je de naam van je kind langer leuk moet vinden dan je wellicht fan bent van die ene ster. Toch balen als je idool plots een andere koers gaat varen die je niet aanstaat, of je eigen smaak ineens hartstikke verandert…

4. Check ‘m in verschillende talen

Veel mensen kiezen een naam om z’n betekenis. Maar het zomaar eens kunnen dat iets wat in onze eigen taal voor iets prachtigs staat, in een andere taal een heel gênante, grove of andere vreemde vertaling heeft. Best slim om dat van tevoren dus even te controleren.

5. Leg je kind niet teveel druk op

Je kunt je baby natuurlijk vernoemen naar grootheden zoals Beyoncé of Adele, maar een dergelijke naam zou het je kind op latere leeftijd nog best wel eens lastig kunnen maken. Ze wekken namelijk enigszins verwachtingen, maar in de praktijk is de kans dat jouw kind gezegend is met net zo’n wereldstem natuurlijk ietwat aan de kleine kant. Ietsje maar.

6. Doe de bijnaamtest

Het lijkt een logische, maar het zal je verbazen hoeveel ouders er géén rekening mee houden of je een babynaam kunt rijmen op of vervormen tot een lichaamsdeel, scheldwoord of ander gek iets. Kinderen kunnen meedogenloos zijn, dus probeer namen waarmee je kind gepest zou kunnen worden te vermijden.

7. Check de initialen

Zorg dat je ook checkt of de initialen van de naam niet de afkorting zijn van iets waar je eigenlijk niet mee geassocieerd wil worden. Saskia Siero zal behoorlijk balen dat ze op papier S.S. heet, net als dat Pieter Irwan Koper zich dood zal schamen dat z’n initialen de benaming van z’n geslachtsdeel zijn. Google de combinatie ook even, want wellicht is het ook de naam van een bedrijf waar je niet vrolijk van wordt.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: istock