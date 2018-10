Baby die bij geboorte slechts 378 gram woog, viert eerste verjaardag

Toen Frankie Thompson zestien weken te vroeg geboren werd, woog hij slechts 378 gram. Niemand had gedacht dat het kleine mannetje het zou overleven. Wonder boven wonder vierde hij onlangs zijn eerste verjaardag.

Minder dan een blikje bonen

Michelle, Frankie’s 36-jarige moeder, beviel op 25 september 2017 in het ziekenhuis, terwijl ze eigenlijk pas in januari was uitgerekend. Het kleine mannetje werd maar liefst zestien weken te vroeg geboren. Met 378 gram woog hij nog minder dan een blikje bonen. Frankie was zelfs het kleinste jongen ooit in Groot-Brittannië geboren.

Levensvatbaar

De National Health Service beschouwt baby’s als ‘levensvatbaar’ als ze na 24 weken zwangerschap geboren worden. Frankie zat net op het randje. Artsen waarschuwden zijn ouders gelijk dat de kans klein was dat hij het zou overleven. Baby’s die te vroeg geboren worden, hebben intensieve zorg nodig in een gespecialiseerde neonatale ziekenhuisafdeling. Ze kunnen namelijk ernstige gezondheidsproblemen hebben, met name in de longen en de hersenen, omdat ze niet genoeg tijd hebben gehad zich goed te ontwikkelen in de baarmoeder.

Eerste verjaardag

De eerste maanden van zijn leven werd Frankie door het ziekenhuis verzorgd. Na drie maanden, op Tweede Kerstdag, was-ie sterk genoeg om naar huis te gaan. Hij woont nu thuis, waar hij eind september zijn eerste verjaardag heeft gevierd in het bijzijn van zijn familie. Om dat bijzondere moment te vieren, heeft zijn moeder op zijn verjaardag geld ingezameld voor het Little Roo Neonatal Fund (LRNF). Dit goede doel helpt het ziekenhuis waar Frankie heeft gelegen om de nieuwste gespecialiseerde apparatuur aan te schaffen om te vroeg geboren baby’s en hun gezinnen te helpen.

Ontmoeten

Sinds Frankie het ziekenhuis heeft verlaten, moest hij eenmaal terug omdat hij bronchitis had opgelopen. Ook is Michelle een keer met Frankie langs het ziekenhuis gegaan om de mensen die zijn leven hebben gered te ontmoeten. “Toen hij werd geboren, toonde hij niet veel tekenen van leven. Niemand had gedacht dat hij het zou overleven”, legt dokter Peter Reynolds uit. Hij vindt het geweldig om te zien hoe goed Frankie het nu doet.

Britain's smallest ever baby boy celebrates his first birthday Frankie Thompson, from Farnborough, was born 16 weeks before he was due. He weighed 13 ounces (378g) – less than a tin of baked beans. He spent his first few months of life in hospital. https://t.co/52B7HHkjQz — Healthy News Daily (@eHealthyDaily) October 8, 2018

