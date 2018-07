Blog Bettina: 10x kidsproof festivals

Wist je dat er heel veel festivals zijn waar kinderen welkom zijn en die zelfs een hele kinderprogrammering hebben? Bettina Neseker van Citymom.nl zet voor Flair de tien leukste kidsproof festivals in Nederland op een rij. Dat wordt deze zomer met de hele familie genieten van een fijn festival.

1. Zwarte Cross

12 t/m 15 juli Lichtenvoorde

Op de Zwarte Cross is een speciale kinderarea waar alleen kids mogen komen. Ben je kleiner dan 140 centimeter, dan mag je gratis naar binnen.! Kleine boeren en boerinnetjes kunnen zich vermaken in een compleet pretpark met allerlei soorten vertier. Er is zó veel te doen, dat het onmogelijk is om aan het eind van de dag níet moe te zijn.

Info: https://www.zwartecross.nl/

2. De Parade

13 juli t/m 22 juli, Den Haag

27 juli t/m 12 augustus, Utrecht

17 augustus t/m 2 september, Amsterdam

De parade is een van mijn favoriete festivals. Een onderdeel van de Parade is de KinderParade. Iedere middag is een uitgebreid programma voor kinderen van alle leeftijden. Er zijn verschillende voorstellingen, activiteiten en workshops. Zo maak je bijvoorbeeld bij de KinderLockers je eigen raket. Of je gaat timmeren en schilderen Villa Lila. Mijn lievelings (want leuk voor klein én oud) is zweven in de Zweef. Dansen bij de Silent Disco is ook altijd een feestje. Vergeet ook niet zelf lekker poffertjes te bakken.

Info: https://deparade.nl/

3. Zondag in het Park

15 juli + 22 juli + 29 juli + 5 augustus + 12 augustus, Zoetermeer

Zondag in ‘t park wordt georganiseerd in de maanden juli en augustus. Vier hier de zomer, midden in het centrum, op de grens van het oude dorp en de nieuwe stad in Zoetermeer. Geniet van beeldende kunst, muziek, dans, theater, artistieke workshops en lekker eten waar ook kids welkom zijn.

Info: http://www.zondaginhetpark.nl/

4. Food Truck Festival TREK

13 t/m 15 juli Amstelpark Amsterdam

6 t/m 9 september Westbroekpark Den Haag

Trek staat in het teken van ongedwongen genieten van lekker eten, livemuziek, (kinder)theater en tientallen foodtrucks. Bijzondere acts van jonge theatermakers en intieme live performances maken een bezoek aan TREK compleet. Muzikaal talent en kleinkunstenaars krijgen de kans om op de bühne van mijn BurgeRmeesterkamer de sterren van de hemel te spelen en door te breken in eigen stad en land. Een theaterkaravaan trekt door het park om iedereen te vermaken en oude kermisklassiekers zorgen voor het grootste plezier.

Info: https://www.festival-trek.nl/

5. Welcome to the Village

19 t/m 22 juli Groene Ster, Leeuwarden

Welcome to the Village is een plek waar iedereen zich thuis voelt. Een echt festivaldorp waar je kan slenteren door het bos- en waterrijke terrein langs meer dan zeventig acts van over de hele wereld. Naast muziek staan ook theater, dans, innovatie, kunst, design en lekker eten op het programma. Het festival werkt met veel lokale cateraars en boeren. Op Welcome to The Village zijn kinderen meer dan welkom.

Info: https://welcometothevillage.nl/

6. Theaterfestival Boulevard

2 t/m 12 augustus – Theaterfestival Boulevard in Den Bosch

Het Theaterfestival Boulevard is een jaarlijks evenement in Den Bosch. Er komen vele verschillende programmaonderdelen voorbij, met dans-, theater-, muziek en kindervoorstellingen. Het festival is te bezoeken op het hoofdterrein maar ook op vele andere locaties in en rond Den Bosch.

Info: https://www.festivalboulevard.nl/

7. Duizel in het Park

3 t/m 5 augustus Vroesenpark, Rotterdam

Het meest duizelingwekkende festival van Rotterdam vindt dit jaar plaats in het eerste weekend in augustus. Een weekend vol kunst, theater, muziek, literatuur, eten en drinken en gezelligheid voor de hele familie.

Info: https://duizelinhetpark.nl/

8. Lepeltje Lepeltje

31 augustus t/m 2 september Anne Frankplantsoen, Eindhoven

Parkfestival met mobiele keukens, een breed muzikaal programma. Een speciaal samengesteld kinderprogramma gevuld met workshops, optredens van muzikanten en theatermakers en knutselopdrachten houden alle kids zoet.

Info: http://lepeltje-lepeltje.com/

9. Festival Joy

24 t/m 26 augustus Paleiskwartier, ’s-Hertogenbosch

31 aug t/m 2 september Griftpark, Utrecht

14 t/m 16 sept stadspark Maastricht

Een heel weekend lang worden centraal gelegen stadsparken omgetoverd tot een bruisende Asian Street Food market boordevol leuke en lekkere verrassingen. Dat wordt een heerlijke chaos vol vrolijke activiteiten geïnspireerd op de typische Aziatische marktjes en drukke straten vol geurige stalletjes. Speciaal voor de mini’s is er een kinderprogramma opgesteld met kookworkshops, theater, knutselactiviteiten en spelletjes. Food Festival JOY is gratis.

Info: https://www.festival-joy.nl/

10. Hippe Happen Festival

21 t/m 23 september Strandje de Groote Wielen, Den Bosch

Met keukens op wielen en activiteiten voor grote en kleine kinderen. Zo heb je voor kleintjes de strandspelen en kun je in het modderlab slijm maken op zaterdag en bootjes maken op zondag. Bij Repair Kid kun je kunst maken van restanten van apparaten en onderzoeken hoe deze in elkaar zitten. Er is een racebaan op het strand en een snoepcaravan. Aap van Poot komt langs met Poppentheater op Wieltjes: kijken, luisteren, mee doen én zelf doen. Tot slot kun je bij de platenbus even hangen of lekker dansen op oldies goldies.

Info: https://hippehappenfestival.nl/

Over Bettina

Bettina Neseker woont met haar vriend en hun twee kinderen dochter Bobbi (5) en zoon Fitz (3) in Amsterdam. Zij is oprichtster van https://www.citymom.nl: ‘Met CITYMOM wil ik andere moeders (to be) inspireren met alles omtrent lifestyle voor moeders & kinderen. Van kinderkamers, kindermode, verzorgingsproducten, mom-musthaves, hotspots tot kindvriendelijke reizen. Alles wat ik leuk, mooi, goed en bijzonder vind deel ik op mijn blog en op mijn Instagramaccount.

