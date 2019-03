WIN: deel jouw ultieme ‘flair’-moment en maak kans op een toffe goodiebag

Het gras lijkt altijd groener aan de overkant en wij vrouwen zijn sterren in onszelf vergelijken met anderen. Zonde, want je bent goed zoals je bent en hebt veel meer flair dan je waarschijnlijk denkt. Want als één ding duidelijk moge zijn, is dat iedereen – op welke manier dan ook – dat heeft.

Dat is dan ook precies wat wij duidelijk willen maken met onze speciale #ikhebflair-editie, die vanaf 27 maart in de schappen ligt. Met wat aardiger en coulanter zijn voor je zelf is namelijk niets mis. Sterker nog, dat verdien je! En dat belonen wij maar al te graag.

Doe mee en win!

Wil jij ook met ons delen waarom jij flair hebt (en geloof ons: dat héb je)? Deel dan een foto of filmpje van jouw flair-moment met #ikhebflair op Instagram of Facebook en maak kans op een superleuke Flair-goodiebag. Doen, dus!

#ikhebflair

In de nieuwste Flair brengen we een ode aan het gewone én de gewone vrouw herself, als startschot van onze #ikhebflair-campagne. Op de cover schittert een ‘gewone’ lezeres en ook binnenin vind je meer portretten en verhalen van fantastische ‘doorsnee’ vrouwen. Ze mogen dan wel niet hun brood verdienen als model of BN’er, maar dat betekent natuurlijk niet dat ze minder flair hebben. Meer weten over onze bijzondere campagne? Hier lees je er alles over.

Beeld: iStock