Sieta (41): ’Ik heb altijd mijn eigen pad gekozen’

‘Wie heeft flair en wil dat laten zien in Flair?’ Dat was onze oproep. Sieta Hoekstra (41), officemanager: “Toen ik halverwege de 30 nog steeds niet de man van mijn dromen was tegengekomen, koos ik ervoor om alleen moeder te worden. Dat mag je wel flair noemen, vind ik; zelf de touwtjes in handen nemen.”

“Mijn dochter Lizzy is nu 4 en ik ben er trots op dat ik alles goed op de rit heb. Ik werk 4 dagen in de week, draag de zorg voor mijn dochter en plan genoeg tijd voor mezelf. Toen Lizzy nog niet naar school ging, nam ik geregeld een dag vrij om iets leuks te gaan doen met vriendinnen. Gelukkig heb ik ook veel steun aan mijn ouders. Zonder hen had ik deze stap niet kunnen nemen. Het is fijn om een klankbord te hebben of iemand die af en toe zegt: ‘Je doet het goed.’ Ik heb altijd wel mijn eigen pad gekozen. Toen ik 19 was, wilden mijn vriendinnen op vakantie naar Salou. Maar ik ging liever naar Amerika. Niemand wilde mee, dus ging ik in m’n eentje met een groepsreis mee. Ik vond het niet moeilijk om tijdens die reis een praatje aan te knopen met mensen.

Lees ook

Angela (42): ‘Ik maak me niet meer druk om dingen die je toch niet kunt voorspellen’

Die kijk op het leven probeer ik ook over te brengen op Lizzy. Op school was er bijvoorbeeld een kind dat niet met haar wilde spelen. Dat vond ze lastig. Ik leerde haar dat je voor jezelf op mag komen en gewoon op iemand af kunt stappen. Maar ik reik haar alleen de handvatten aan, ze moet het zelf doen. Daar leert ze het meeste van. Nee, ik ben geen curling-ouder. Ook qua kleding laat ik mijn flair wel zien. Ik ben geen trendsetter, maar ik trek gerust een paar schoenen met panterprint aan als ik daar zin in heb.”

Dit interview komt uit Flair 13, de editie die nu in de winkels ligt. Wil je ‘m liever laten bezorgen? Bestellen kan hier.

Beeld: Bart Honingh