Sabine (34): ‘Het is oké als het niet allemaal gaat zoals het hoort’

‘Wie heeft flair en wil dat laten zien in Flair?’ Dat was onze oproep. Sabine Hendriksen (34), zwangerschapscoach en doula: “De ruimte vullen met mijn lach en mijn vriendelijkheid zodra ik ergens binnenloop, dat is flair volgens mij. En ook: niet overal zo zwaar aan tillen. Het is oké als het niet allemaal gaat zoals het hoort.”

“In de opvoeding van onze 3 kinderen bijvoorbeeld. Meestal plukken ze lukraak een paar schone sokken uit de wasmand. Dus ja, ze gaan weleens met 2 verschillende sokken aan naar school. Prima. Ik geniet van het leven en dat wil ik uitstralen. Dat komt ook door mijn werk. Dat doe ik met veel passie en ik zou niets anders kunnen bedenken om te doen. Voor de eerste keer bevallen is heel spannend en mijn coaching kan echt mensen geruststellen. Soms zeggen cursisten na afloop: ‘Ik heb nu gewoon zin om te gaan bevallen!’ Dan denk ik: hé, dan heb ik het echt goed gedaan. En dat geeft veel voldoening.

Net als leuke dingen doen met mijn vriendinnen. Dan zoeken we op internet naar iets geks om te doen. Koeien knuffelen bijvoorbeeld. Geweldig was dat! We gingen letterlijk met z’n allen in een weiland liggen om een koe te knuffelen. Hilarisch natuurlijk. Dat soort dingen maakt het leven net wat speelser, vind ik. Of ik me goed voel en flair heb, kun je ook aan mijn kledingkeuze zien. Toen ik nog 15 kilo zwaarder was, droeg ik veel zwart. Ook omdat ik dacht: zwart kleedt het beste af. Nu draag ik juist heel veel kleur en kies ik voor een zwierige boholook.”

