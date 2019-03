Lidia (32): ‘Beperkt of niet, ik ga de wereld ontdekken’

‘Wie heeft flair en wil dat laten zien in Flair?’ Dat was onze oproep. Lidia van der Klei (32), werkt bij Stichting Onbeperkt aan de Slag: “Ondanks mijn beperking wil ik alles uit het leven halen wat erin zit. Al sinds mijn geboorte heb ik een onverklaarbare pijn aan mijn voeten en rug. Daardoor ben ik sneller moe dan anderen en kan ik minder hebben. Maar ik ben nog jong en ik wil mijn beperking mijn leven niet laten bepalen.”

“Ik vind het leuk om nieuwe dingen te leren, dus ga ik regelmatig naar interessante trainingen. En ik wil de wereld ontdekken, hoeveel energie me dat ook kost. Ik ben net op vakantie naar Schiermonnikoog geweest. Eerst een stuk met de trein, toen met de bus en daarna nog op de boot: behoorlijk vermoeiend. Maar ik ga wel.

Ik krijg ook best veel voor elkaar; daarin zit wel mijn flair. Zo was ik nog niet zo lang geleden bij ijsstadion Thialf in Heerenveen. Het viel me op dat er wel een treinstation voor de deur is, maar dat de trein er niet stopt. Dat moest anders, vond ik. Ook voor anderen met een beperking. Ik stuurde een mail naar de schaatsbond, de burgemeester van Heerenveen en de minister in Den Haag. Er zijn zelfs Kamervragen over gesteld. Ik ben er trots op dat ik met mijn doorzettingsvermogen misschien iets voor anderen kan betekenen. Het is mijn droom werk te vinden als belangenbehartiger voor mensen met een beperking. Bij Stichting Onbeperkt aan de Slag breng ik al mensen met een beperking en werkgevers bij elkaar. Maar uiteindelijk ga ik mijn droom waarmaken. Ik weet zeker dat dat lukt!”

Beeld: Bart Honingh