Lezeres Marinke (28) is covermodel van het #ikhebflair-nummer: ‘Mijn enthousiasme werkt aanstekelijk’

‘Wie heeft flair en wil dat laten zien in Flair?’ Dat was onze oproep. Marinke Aantjes (28), hr-adviseur én Flairs covermodel voor 1 dag was een van de uitverkorenen. Ze staat in de spotlights en vertelt over haar ‘flair’: “Bij mij zit ‘m dat vooral in m’n enthousiasme.”

“Ik vind veel dingen leuk en zet me dan ook graag in voor allerlei lokale activiteiten. Zo organiseerde ik jarenlang de oranjefeestweek en nu sta ik met veel plezier achter de bar van onze voetbalclub. Toen ik sponsors moest benaderen voor de oranjefeestweek, stapte ik gewoon op ze af met een enthousiast verhaal: ‘We hebben een superleuke feestweek met ontzettend veel leuke artiesten. We gaan echt knallen! Doet u mee?’ De meesten zeiden direct ja.

Mijn enthousiasme werkt aanstekelijk, denk ik. Ik sta positief in het leven en ik lach veel. Dat helpt. Natuurlijk maak ik me weleens ergens druk om. Maar meestal zet ik me er snel overheen. Ik vond het bijvoorbeeld best spannend om met mijn nieuwe baan te beginnen. Had ik de juiste keuze gemaakt? Als ik me zo voel, ga ik vooral veel leuke dingen doen. Met vriendinnen naar een tentfeest of een festival bijvoorbeeld en de hele avond dansen. Daar geniet ik enorm van. In mijn werk komt een beetje flair ook wel van pas. Laatst had ik een klant van wie ik het gevoel had dat hij niet tevreden was. Ik dacht: ik ga er gewoon heen om erover te praten. ‘Wat fijn dat je de moeite nam om even langs te komen,’ zei hij achteraf. Nou, dacht ik toen, zo werkt het dus. Daar heb ik goed aan gedaan.”

