Lezeres Janny (56) over haar ‘flair’: ’Mijn motto? Gewoon dóén’

‘Wie heeft flair en wil dat laten zien in Flair?’ Dat was onze oproep. Janny Smits (56), figurant in films en tv-series: “Als kind was ik best verlegen. De eerste schooldag na de vakantie vond ik een ramp, zo spannend. Maar toen ik later ging werken en ook klanten moest ontvangen, veranderde dat. Ik verlegde elke keer mijn grenzen een beetje en ging steeds weer een drempel over. Mijn motto werd: gewoon dóén. Zo ontwikkelde ik mijn eigen flair.”

“Die gebruik ik nu ook in mijn werk als figurant. Tijdens een scène in het programma De tv kantine moest ik eens een passagier op een cruiseschip spelen. Cocktail in mijn hand, zonnebril in mijn haar. Beetje zwaaien naar de mensen op de wal. Met een hoop flair dus. Dat vond ik best spannend. Wat als ik het niet goed doe? Maar eenmaal op de set dacht ik: ach, als het fout gaat, doen ze het toch gewoon over? Vanaf dat moment heb ik alleen nog maar genoten.

Als ik nu spanning voel, is het leuke spanning. Zoals je je vroeger verheugde op je verjaardag. Door mijn flair durf ik dingen aan te pakken. Het meest trots ben ik op de promotiecampagne die ik helemaal in m’n eentje maakte voor een stichting. Ik moest een verkooppraatje houden en een bekende pianist benaderen voor de muziek. Dat durfde ik niet zo goed, maar ik heb het gewoon gedaan. En het is allemaal gelukt. Nu streef ik ernaar elke week een hoogtepunt te beleven. Dat kan iets heel simpels zijn, hoor. Een leuke figuratie, de hond van de buren uitlaten of bij iemand op visite gaan. Ik zie het als kleine cadeautjes voor mezelf. Ze geven me het gevoel dat ik leef.”

Beeld: Bart Honingh