Angela (42): ‘Ik maak me niet meer druk om dingen die je toch niet kunt voorspellen’

‘Wie heeft flair en wil dat laten zien in Flair?’ Dat was onze oproep. Angela Willems-Molenaar (42), leerkracht: “Flair hebben betekent voor mij vooral mezelf zijn. Dat moet ook wel in mijn werk, want kinderen prikken er zo doorheen als je niet echt bent.”

“Dat geldt overigens ook voor mijn twee puberzonen. We zijn heel open en eerlijk tegen elkaar, hebben geen taboes en bespreken alles. Ik ben ook wel van de onverwachte acties. Laatst was de elektrische zonwering van het dakraam kapot. Iedereen had er al naar gekeken, maar er was geen beweging in te krijgen. Verderop in de straat zag ik toevallig een busje van een dakramenfabrikant staan. Ik dacht: ik ga er gewoon op af. Een monteur liep met me mee, zag wat het probleem was en loste het op. Ik was zo blij, ik zei: ‘Meneer, ik kan u wel zoenen!’ Ja, dat vind ik wel heel flair van mezelf. Ik ben er best trots op dat ik zo op die man ben afgestapt.”

“Maar ik heb ook mijn momenten van onzekerheid. Over de opvoeding bijvoorbeeld. Of als ik na een vakantie weer moet beginnen op mijn werk. Kan ik het nog wel? Weet ik alles nog? En ik ben al twintig jaar leerkracht! Achteraf blijkt altijd dat het allemaal prima gaat. Die onzekere momenten worden gelukkig steeds minder naarmate ik ouder word en meer levenservaring krijg. Tegenwoordig probeer ik me niet meer zo druk te maken om dingen waarvan je nog niet weet hoe ze gaan lopen. ‘Verspilde moeite,’ zei mijn moeder vroeger altijd al. En daar had ze helemaal gelijk in.”

