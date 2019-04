Hoofdredacteur Marije: ‘We fietsten met iets te veel wijn op en te hoge hakken aan naar Gerard Ekdom’

Yay, de nieuwe Flair ligt in het tijdschriftenschap! En dat betekent óók weer een kersverse editorial van hoofdredacteur Marije Veerman (36), die met Franklin (36), zoon Kyano (10) en dochter Liv (6) in Purmerend woont. Deze week heeft ze het over vriendinnenuitjes en veel te drukke agenda’s.

“Al maanden probeerden we een date te plannen met vriendinnen. Verschillende festivals en feesten waren al de revue gepasseerd, maar elke keer was er wel wat. Dan was net op die datum een van de kinderen jarig, dan had een ander een drukke periode op het werk. Kortom, het lukte maar niet om af te spreken. Totdat ik ineens een app kreeg van een van de vriendinnen over een Zero’s party in een Purmerends buurthuis, waar Gerard Ekdom zou draaien.

‘Het was bij binnenkomst even schrikken want we haalden de gemiddelde leeftijd met zeker 20 jaar naar beneden’

Een rits lachende smileys volgde, want tja, het was nou niet echt iets waar we normaal gesproken op af zouden gaan. Maar wat bleek? Iedereen kon. Voor we het wisten, waren de kaarten besteld en zette Vriendin A. een straf op afzeggen. Dus toen de datum zich aandiende, waren we zowaar compleet en reden we, bij elkaar achterop de fiets, met al iets te veel wijn op en veel te hoge hakken aan, naar Gerard Ekdom. Oké, het was bij binnenkomst even schrikken, want ons groepje haalde de gemiddelde leeftijd met zeker 20 jaar naar beneden, maar na een halfuur en nog 2 witte wijn zag niemand dat meer en stonden we als een stel groupies uitgelaten te dansen voor de dj-booth van Gerard.

Zeker een maand later, had ik nog steeds momenten waarop ik in de lach schoot als ik terugdacht aan de grappen die we die avond hadden gemaakt. Van die typische humor die je eigenlijk alleen met je vriendinnen deelt. Omdat wij bij Flair steeds opnieuw zien hoe belangrijk vriendinnen zijn in je leven, dachten we: weet je wat, we maken het een beetje makkelijk voor je. Vanaf nu bieden we minstens 1 keer per kwartaal een vriendinnenuitje aan met flinke korting. Zodat jij, als abonnee al je vriendinnen kunt meenemen om iets leuks te gaan doen. Van workshops tot uit eten gaan, of gewoon lekker een avondje naar de bios. In de Flair van deze week vind je de eerste: een workshop taarten decoreren bij taartkunstenaars Life of Pie (voor maar 50 euro i.p.v. 85 euro). Jullie beleven een enorm leuke middag én maken voortaan de blits op elke verjaardag. Nu alleen nog even zorgen dat iedereen kan…

