Meer dan een hashtag: dit is waarom ook jij ‘#ikhebflair’ mag zeggen

Vandaag de dag ligt de druk om meer te zijn, kunnen en willen hoger dan ooit. Waarom is het zo lastig om tevreden te zijn met wie je bent en wat je hebt? Met ons spiksplinternieuwe nummer – een éxtra speciale Flair – willen we duidelijk maken dat je best wat aardiger en coulanter mag zijn voor jezelf. Want dat verdien je.

Vergelijkingsmoe

Een schoner huis, een betere baan, een paar kilo eraf, je financiën beter op orde, een hippere garderobe en ga zo maar door? We zijn er goed in, onszelf gek maken door ons almaar te vergelijken met anderen. Op Facebook lijken je vriendinnen het veel gezelliger te hebben dan jij. En om nog maar te zwijgen over die jaloersmakende plaatjes die je voorbij ziet komen op Instagram…

Nu. Even. Niet.

Wij zeggen: stop. Basta. Laat het maar eens afgelopen zijn met dat perfectionisme, dat altijd maar streven naar beter, meer, hoger, verder. Want wat is er eigenlijk mis met ‘gewoon’? En met ‘gemiddeld’? Daar kun je prima – en behoorlijk gelukkig – oud mee worden.

Heerlijk gewoon

Daarom brengen we in de nieuwste Flair een ode aan het gewone én de gewone vrouw herself, als startschot van onze #ikhebflair-campagne. Op de cover schittert een ‘gewone’ lezeres en ook binnenin vind je meer portretten en verhalen van fantastische ‘doorsnee’ vrouwen. Ze mogen dan wel niet hun brood verdienen als model of BN’er, maar dat betekent natuurlijk niet dat ze minder flair hebben.

Wat betekent ‘flair’ voor jou?

In het kader van de #ikhebflair-campagne vroegen we een aantal bekende prachtvrouwen alvast wat ‘flair’ voor hen betekent. Een voorproefje van een hele rits leuke video’s die komende week op Flair verschijnt, zie je in onderstaande compilatie:

