Gabriëlle (44): ‘Ik durf inmiddels goed voor mezelf op te komen’

‘Wie heeft flair en wil dat laten zien in Flair?’ Dat was onze oproep. Gabriëlle Brugts (44), accountmanager: “Wat voor mij flair is? Dat ik hieraan meedoe! Maar mijn spontane acties zitten me ook weleens in de weg. Dan heb ik me ergens voor opgegeven en denk ik later: wat heb ik gedaan?”

“Met flair in het leven staan, heb ik wel moeten leren. Ik heb een pestverleden en het was best een proces om daar goed mee om te gaan. Als ik vroeger langs een terras liep en mensen hoorde lachen, dacht ik: dat gaat vast over mij. Onzin natuurlijk. Dat weet ik nu ook. Uiteindelijk heeft mijn verleden me gevormd tot wie ik nu ben. Het heeft me sterker gemaakt. Ik ben trots op waar ik nu sta en dat ik inmiddels goed voor mezelf durf op te komen. Natuurlijk kan ik me nog weleens onzeker voelen. Je hebt nou eenmaal goede en minder goede dagen. Maar ik realiseer me nu: niet iedereen hoeft mij leuk te vinden.

Op mijn werk had ik laatst een mooi flair-moment. Ik hoorde dat ik opnieuw een tijdelijk in plaats van een vast contract zou krijgen. Dat viel me tegen, want ik weet dat ze heel tevreden over me zijn. Ik dacht: ik kan hier mee blijven rondlopen, maar ik kan mijn gevoel ook benoemen. En dat laatste heb ik gedaan. Of het iets aan het besluit verandert, weet ik niet. Maar het voelde heel goed om het gesprek aan te gaan. Flair hebben is voor mij trouwens ook gewoon lekker met een boek in de tuin gaan zitten. Zonder me schuldig te voelen dat ik niet ergens bij een spannend evenement aanwezig ben.”

Beeld: Bart Honingh