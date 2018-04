Al komt de zon maar een seconde om het hoekje kijken, dan zit heel Nederland meteen op het terras. Het heerlijke weer van deze week (wát een cadeautje) sleurt iedereen dan ook massaal naar buiten. En dat we in dat lentezonnetje snel verbranden en dus goed moeten smeren, is algemeen bekend. Maar wat blijkt: een zonnebril opzetten in minstens zo belangrijk.

Standaard in je tas

Een zonnebril wordt nog weleens vergeten, maar zou eigenlijk standaard in je tas moeten zitten. Veel mensen realiseren zich niet dat uv-straling van de zon permanente schade aan de ogen kan veroorzaken, waarschuwt het Oogfonds.

Gevolgen niet direct merkbaar

Volgens het fonds verhoogt een ‘overdosis’ van deze straling het risico op staar en de oogziekte maculadegeneratie (LMD). “Net als bij huidkanker treden de gevolgen op na opeenstapeling van schade over langere tijd. Een goede zonnebril is daarom essentieel. Dat advies geldt dubbel voor kinderen: zij zijn vaker buiten en hun ogen zijn extra gevoelig voor uv-straling”, zegt Edith Mulder, directeur van het Oogfonds.

Nét zo belangrijk als zonnebrandcrème

Een goede zonnebril is volgens haar net zo belangrijk als zonnebrandcrème. “Zorg daarom dat je in de lente en de zomer altijd een zonnebril bij je hebt, zodat je deze op kan zetten als het nodig is.”

