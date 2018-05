5x herkenbare zomerse vlekken én de manieren om ze weg te krijgen

Van een rode wijnvlek in je witte rok na een uitgebreide barbecue tot zonnebrandcrème in je badpak en een grote grasvlek in de broek van je kleine spruit: met dit fijne weer zijn we veel buiten en genieten we volop, maar dat betekent ook dat vlekken zo gemaakt zijn. Maar gelukkig kunnen we daar ook net zo snel weer van afkomen.

Met de juiste tips en tricks kun je je kledingstukken weer nieuw leven inblazen en afscheid nemen van die herkenbare, zomerse vlekken. Helpling, de online marktplaats voor het boeken van een huishoudelijke hulp, schiet te hulp.

1. Zonnebrandcrème

Ai, heb je geknoeid met zonnebrandcrème? Als het een klodder is, kun je het ’t beste weghalen met een lepel. Hierna blijft er vaak alleen nog een vloeibare vlek over, waar je vervolgens wat bakpoeder op kan strooien. Laat zit een halfuurtje zitten; de crème zal hier intrekken. Schud vervolgens het bakpoeder eraf. Meng daarna wat groene zeep met heet water en laat je kledingstuk zo’n 30 minuten in het sopje weken. Schrob daarna het mengsel met een klein borsteltje over de vlek. Tot slot even in de wasmachine en de vlek is helemaal verdwenen.

2. Rode wijn

Oh nee, rode wijn! Is er op het terras een glas over je witte shirt gegaan? Houd de vlek dan nat totdat je thuis bent. Zodra je in de gelegenheid bent, is het een kwestie van wat witte wijnazijn over vlek gieten en de vlek bestrooien met zout. Haal het overtollige zout van de vlek en wrijf in met vlekverwijderaar. Gooi in de wasmachine.

3. Barbecue-ongelukken

Het enige wat je nodig hebt om vetvlekken te verwijderen is een wit schoolbordkrijtje en je wasmachine. Wrijf het krijt over de vlekken (mag redelijk dik) en laat dit er een uur op zitten; dit absorbeert het vet. De wasmachine doet de rest van het werk.

4. Ketchup

Ook zo’n typisch barbecue-ongelukje. Heb je een ketchupvlek in je blouse? Meng wat water met schoonmaakazijn en dep dit voorzichtig op de vlek met een sponsje. Gooi de kleding of het kleed daarna in de wasmachine.

5. Gras

Als je jouw kind lekker buiten hebt laten spelen, zit de kans erin dat-ie thuis komt met een flinke grasvlek in zijn broek. Het lijkt een onmogelijke missie, maar ook deze kan eruit. Schrob de vlek met groene zeep, en was het kledingstuk vervolgens op een normaal wasprogramma (liefst minimaal veertig graden) et voilà, de grasvlek is verdwenen.

