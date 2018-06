Zo vies zijn keukenhanddoeken als je ze een maand niet wast

Sponsjes, vaatdoeken en zeker ook de keukenhanddoeken: het zijn plekken in de keuken waar bacteriën het maar al te fijn vinden om zich te nestelen. En daarom is het van groot belang om deze dingen regelmatig te vervangen.

Laten we voorop stellen: geen van deze dingen zou je langer dan een maand moeten gebruiken, wil je dat bacteriën zich niet steeds verder en verder vermenigvuldigen. En daar kun je een vervelende voedselvergiftiging aan overhouden.

E.coli

Onderzoekers van de University of Mauritius kwamen tot de ontdekking dat keukenhanddoeken wemelen van de bacteriën als je ze een maand niet wast. Geheel verrassend is de conclusie niet, maar het schudt je misschien wél even wakker met als gevolg dat je de handdoeken wat vaker in de wasmachine gooit. Op bijna de helft van de vieze handdoeken (49 procent) werden namelijk bacteriën als E.coli en Staphylococcus aureus terug gevonden. Deze kunnen je opzadelen met symptomen als misselijkheid, diarree en voedselvergiftiging. ‘We ontdekten bovendien dat het vlees eten en het gebruiken van natte handdoeken cruciaal zijn voor de groei van potentiële ziekteverwekkers die verantwoordelijk zijn voor voedselvergiftiging’, aldus hoofdonderzoekster Dr. Susheela Biranjia-Hurdoyal. Volgens het team zouden vleeseters – maar ook grote gezinnen – dan ook een grotere kans hebben op viezere handdoeken en de gevolgen ervan.

Dagelijks vervangen

Om de verspreiding van bacteriën te voorkomen, zouden keukenhanddoeken zo min mogelijk opnieuw gebruikt moeten worden; sommige deskundigen raden zelfs aan om de handdoeken dagelijks te vervangen en op 60 graden te wassen. Daarnaast is het belangrijk om het aanrecht schoon te houden; vóórdat je gaat koken moet er een doekje overheen, maar ook direct na het koken zal je het schoon moeten maken. En pas vooral op wanneer je met rauw vlees in de weer gaat.

Bron: GVA.be | Beeld: iStock