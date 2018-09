Wow: zo veel uur besteden we in ons leven aan stofzuigen

We soppen, dweilen en stoffen af: álles om in een fris en schoon huis thuis te kunnen komen. Als je de boel bijhoudt, is het best goed te doen, maar hoeveel tijd ben je op een mensenleven eigenlijk bezig met bijvoorbeeld stofzuigen?

Het onderzoeksbureau iVOX was net zo nieuwsgierig als wij en deed onderzoek op het gebied van schoonmaken. Hierbij werd zowel de Nederlandse als Belgische markt onder de loep genomen.

Halfjaar

Uit de studie blijkt dat Nederlanders maar liefst zeven uur per maand bezig zijn met alleen stofzuigen; de rest van het huishouden is daar dus nog niet bijgerekend. Dit komt erop neer dat je gemiddeld een halfjaar (!) van je leven met de stofzuiger in de weer bent.

Huisdieren

Mensen met huisdieren stofzuigen – logisch ook – vaker dan mensen zonder hond of kat, net als mensen met een baby. Zij zouden gemiddeld drie uur langer stofzuigen per maand; tien uur in totaal, dus. Wow!

Bron: Libelle | Beeld: iStock