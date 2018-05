Ja, echt: zo vaak moet je de vaatwasser van binnen schoonmaken

Het gasfornuis, het aanrecht en de tegeltjes: het zijn de dingen die regelmatig een poetsbeurt krijgen in de keuken. Maar wist je dat je de vaatwasser ook zo nu en dan moet schoonmaken? En dan bedoelen we niet dat je een natte doek over de deur moet halen, maar ‘m van binnen moet reinigen.

Vaak wordt gedacht dat de vaatwasser zich vanzelf reinigt en schoon spoelt, maar da’s helaas niet waar. Om je vaat keer op keer zo schoon mogelijk te krijgen, zal je ‘m zelf moeten schoonmaken. Daarmee voorkom je dat de filters van de afwasmachine verstopt raken door bijvoorbeeld etensresten en kalkaanslag.

Zo ga je te werk

Hoe vaak de vaatwasser een opfrisbeurt verdient? Eens per maand, zo verklappen experts van De Huishoudcoach. Haal eerst het filter eruit en maak deze schoon in een warm sopje of onder de warme kraan. Vervolgens plaats je deze terug en kun je de vaatwasser schoonmaken door een flinke scheut azijn op de bodem te gieten. Laat ‘m daarna (zonder vaat erin) draaien op de heetste stand. Geen azijn in huis? Dan kun je ook een paar partjes citroen in het bestekbakje leggen voordat je de lege vaatwasser aanzet.

