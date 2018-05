Zo maak je met gemak het barbecuerooster schoon

Met zulke prachtige temperaturen als vandaag gaat er niets boven een heerlijke barbecue. Je smult van al het lekkers, drinkt er een verkoelend wijntje bij en geniet van de gezelligheid, maar dan komt het vervelende klusje achteraf: het schoonmaken van het barbecuerooster.

Maar dat hoeft gelukkig ook niet al te veel moeite te kosten. Het enige wat je nodig hebt, is een stapeltje kranten. Doe het vieze rooster een nachtje tussen de kranten en besprenkel de boel met water et voilà, de volgende dag wordt het schrobben een stuk minder lastig!



Rauwe ui

Je kunt ook een andere methode toepassen om je barbecuerooster weer schoon te krijgen. Zo wordt het schrobben bovendien een stuk gemakkelijker door een halve rauwe ui te gebruiken. Wrijf hiermee over de onder- en bovenkant van het rooster en je zal merken dat al het vet gemakkelijk meegenomen wordt, zo tipt Helpling. Vervolgens kun je er – als het rooster weer droog is – wat olie opwrijven met een stukje keukenpapier; dit zou het roesten tegengaan. Afhankelijk van hoe vaak je de barbecue gebruikt, is het belangrijk om ‘m zo nu en dan in een sopje te zetten. De experts van Helpling adviseren om dit minimaal één keer per jaar te doen.

Bron: Libelle, Helpling | Beeld: iStock