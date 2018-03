Zijn jij en je partner het hierover eens? Dan hebben jullie een sterke relatie

Het hoort erbij in een gezonde relatie: kleine ruzietjes en dingen waar jullie het niet over eens zijn. Toch is er één ding waar je het beter wel over eens kunt zijn, zo blijkt uit Brits onderzoek.

Iedereen kan wel iets opnoemen wat-ie minder leuk vindt aan zijn of haar partner, ook al is het maar een klein ding. Onderzoeksbureau YouGov ging op onderzoek uit: waar ergeren mannen en vrouwen zich het meest aan in een relatie?

Huishouden

Een andere opvatting over het huishouden is de grootste afknapper, zo blijkt uit het onderzoek. Maar liefst 71 procent van de respondenten gaf aan er moeite mee te hebben als de ander minder netjes was. ‘Als de een steeds het huis schoonmaakt en alles opruimt, terwijl de ander er een bende van maakt, dan kan het aanvoelen alsof de ander geen respect heeft een egoïstisch is’, zegt datingcoach Jo Barnett erover. ‘Of zoiets uiteindelijk een probleem kan worden binnen een relatie hangt af van de waarde die iemand hecht aan de rommel van de partner.’

Oplossing

Als jouw partner een andere opvatting heeft over het huishouden en jij je daar mateloos aan ergert, kun je volgens de onderzoekers het beste het gesprek aangaan. ‘Dit kan echt je relatie redden. Probeer een compromis te vinden waar jullie allebei mee kunnen leven.’

Geen probleem

Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat er ook een aantal verrassende dingen is die geen ergernissen opleveren binnen een relatie. Zo blijkt het niets uit te maken als de één meer verdient dan de ander; ook een verschil in het gevoel voor humor zou geen probleem zijn. Wat naast slordigheid wél voor onenigheid zorgt? Een lagere intelligentie, verschil in geloofsovertuiging, politieke standpunten en fysieke activiteiten kunnen ook flinke boosdoeners zijn.

Bron: Libelle | Beeld: iStock