Zachtere handdoeken met deze 6 tips

Er is niks vervelenders dan na een heerlijk warme douche je te moeten afdrogen met een handdoek zo hard als schuurpapier. Gelukkig zijn er een aantal trucjes om deze weer lekker zacht te krijgen, ook zonder het gebruik van een droger.

Lees ook: Zo vies zijn keukenhanddoeken als je ze een maand niet wast

1. Koop handdoeken van goede kwaliteit

Om te beginnen is het verstandig om handdoeken van goede kwaliteit te kopen. Deze blijven namelijk veel langer zacht. Goede handdoeken zijn dik en gemaakt van 100% katoen. De dikte is vooral belangrijk omdat er dan een groot oppervlak is aan katoenvezel, waardoor het water goed kan worden opgenomen. Als je dus nog je oude en verwassen handdoeken gebruikt, wordt het misschien maar eens tijd om die te vervangen.

2. Wassen op de juiste manier

De manier waarop je wast, kan erg veel invloed hebben op de zachtheid van je handdoek. Zo kun je ze het beste apart wassen, zodat de vezels niet beschadigd raken door bijvoorbeeld ritsen en knopen. Stop vervolgens de wasmachine niet te vol en zet hem op maximaal 40 graden. Ook is het belangrijk om de hoeveelheid wasmiddel te doseren: beter te weinig dan te veel. Zo blijven er niet allerlei zeepresten op de handdoek zitten.

3. Geen wasverzachter

Het lijkt erg logisch om lekker veel wasverzachter in de wasmachine te gooien voor zachte handdoeken, maar niets is minder waar. De bestanddelen in wasverzachter zorgen er namelijk voor dat er een laagje over de vezels van de stof komt, waardoor ze minder water opnemen. En dat is nou precies het hele nut van die handdoek!

4. Gebruik azijn

Een natuurlijke manier om je handdoeken zacht te krijgen is door azijn te gebruiken. Giet voordat je gaat wassen een beetje witte azijn in het vakje van de wasverzachter. Dit ontkalkt, ontvet en lost de zeepresten op, wat je handdoeken zacht maakt. En voor de wasmachine zelf is het ook nog eens goed!

5. Droog ze juist

Hoewel je handdoeken in de droger gooien het beste zorgt voor zachte handdoeken, zijn er ook alternatieven. Hang ze bijvoorbeeld buiten op. De wind zorgt er namelijk voor dat ze in beweging blijven, waardoor ze uiteindelijk zachter zijn. Als je ze binnen op wilt hangen, kun je dit effect zelf creëren door ze af en toe uit te slaan of tot een propje te vouwen en dan weer terug te hangen.

6. Opbergen

Het is het beste om handdoeken in de kast wat ruimte te geven. Je kunt ze bijvoorbeeld als boeken in de kast neerzetten, in plaats van ze op elkaar te stapelen. Ook kun je ze luchtig oprollen. Nog beter is het om ze in de badkamer op te bergen. Door de hogere luchtvochtigheid blijven ze dan vanzelf wat zachter.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: HLN | Beeld: iStock