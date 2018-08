Tips van een deskundige: zo houd je wespen op afstand

Geloof het of niet, maar dit jaar zijn er maar liefst vier tot zes keer (!) meer wespen dan normaal. Als je buiten zit, is de kans dan ook groot dat ze om je heen zoemen, en waarschijnlijk stikt jouw tuin er bovendien van. Hoe je ze op afstand kunt houden? Verschillende experts delen hun tips.

Een wespennest in de tuin voorkomen, is helaas geen doen, maar je kunt wél bepaalde maatregelen om de kans erop te verkleinen. Vind je in de tuin iets wat lijkt op een papieren bolletje? Kom dan meteen in actie. ‘Vooral onder dakgoten, in garages, in kieren in de buitenmuur en in struiken bouwen wespen het vaakst een nest’, aldus Mylène de Smet van ongediertebestrijding Rentokil tegenover HLN.be.

Opruimen

Je zal niet alleen deze plekken extra goed in de gaten moeten houden, ook is het van groot belang dat je de keukentafel goed opruimt wanneer je een avondje buiten hebt gegeten. ‘Door alle suikerbronnen weg te halen, zullen wespen na een tijdje wegblijven’, adviseert Wouter Dekoninck, insectenexpert bij het Instituut voor Natuurwetenschappen.

Tot die tijd kun je een wespenval kopen óf er eenvoudig zelf eentje maken. Hoe je dat kunt doen, zie je hier.

