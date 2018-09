Met deze 3 simpele tips bespaar je een hoop water in het huishouden

Je wast meerdere keren per dag je handen, springt iedere ochtend onder de douche en spoelt het toilet door: je staat er waarschijnlijk niet iedere keer bij stil, maar dagelijks verbruik (en verspil) je heel wat schoon drinkwater.

Wil je iets bewuster omgaan met het schone water dat we in Nederland tot onze beschikking hebben, maar weet je niet goed op welke manieren je dat het best kunt doen? Flair helpt je op weg.

1. Afwassen of de vaatwasser gebruiken?

Waarom zou je afwassen als je een vaatwasser hebt? Het scheelt immers een hoop tijd en moeite, maar of het ook beter is voor het milieu, valt te betwisten. Het apparaat verbruikt namelijk een hoop energie, waardoor het een stuk minder minder milieuvriendelijk is dan afwassen met de hand. Maar laat jij de kraan lopen terwijl je de afwas doet? Dan kun je beter de vaatwasser aanzetten.

2. Ramen lappen met wodka

Maak jij altijd een sopje om de ramen te lappen? Geloof het of niet, maar je kunt ook een scheut wodka in een plantenspuit doen, gezien een gemiddeld schoonmaakmiddel voor het grootste deel bestaat uit alcohol.

3. Geen emmers

Om nog even terug te komen op die emmers met water en sop om het huis schoon te maken: het is een stuk efficiënter om je schoonmaakmiddelen in een plantenspuit te gieten. Hiermee spray je gemakkelijk op de vieze plekken in huis die je vervolgens kunt afnemen met een doekje. Scheelt een hoop water dat je na het schoonmaken door de gootsteen moet spoelen!

