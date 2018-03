Was jij je beddengoed niet elke 7 dagen? Dan leeft er dít in je bed

Ben je wat losjes in het regelmatig verschonen van je beddengoed? Misschien toch maar iets beter op gaan letten dan. Want als je er langer dan zeven dagen over doet om het hele zaakje in de wasmachine te gooien, heb je kans dat er iets tussen je lakens huist. En nee, dat wil je écht niet.

Ziekteverwekkers

Gedurende de dag landen er microben en huidbacteriën op je gezicht en lichaam. En, jawel, die laat je achter in je bed als je slaapt. De microben zijn niet schadelijk, overdag loop je er ook mee rond. Volgens microbioloog Jasper Buikx kunnen er ook ziekteverwekkers tussenzitten die problemen kunnen veroorzaken als je al een beetje grieperig bent. Je voorkomt dit door je beddengoed één keer per week te wassen, dus vaker de lakens in de was.

Doden, die rakkers

Als je ziek bent, is het verstandig om ze nóg vaker te verschonen. Maar met een dertig graden-wasje ben je er overigens niet. Om de bacteriën te doden, moet je minimaal op zestig graden wassen. Jasper raadt dan ook aan om iedere ochtend je lakens even buiten te hangen. “In Nederland is dat alleen niet heel realistisch. Door het weer, maar ook door de drukke levens van mensen. Maar het is wel goed om te weten dat je iedere nacht 200 milliliter aan vocht verliest en dat al dat vocht microben mee je bed in neemt, die je er dus ook weer uit moet wassen.” Ughl. Sta je al met het wasmiddel in de aanslag?

