Waarom je volgend jaar gemiddeld 300 euro duurder uit bent

Per 1 januari 2019 wordt het lage btw-tarief verhoogd van zes naar negen procent, en dit heeft zo z’n gevolgen voor je portemonnee: een gemiddeld Nederlands huishouden is door de btw-verhoging volgend jaar gemiddeld 300 euro duurder uit.

Lees ook

Dankzij deze tips bespaar je heel wat geld op boodschappen

Er is ook goed nieuws

Dat hebben economen van ING uitgerekend. Onder andere boodschappen, boeken en theaterkaartjes worden duurder. Maar er is ook goed nieuws: de inkomstenbelasting gaat namelijk omlaag en de inkomens stijgen, waardoor de meeste huishoudens er in koopkracht wél op vooruit gaan.

Geen verschillende btw-tarieven meer

Deskundigen van de ING pleiten voor één btw-tarief in plaats van de twee verschillende tarieven die we nu hebben. Door de verschillende tarieven zouden consumenten relatief meer kopen van de producten met een laag tarief, dan ze zouden doen wanneer er maar één tarief zou zijn. Doordat het lage btw-tarief omhooggaat, neemt het verschil tussen het normale en het lage tarief af. Dit is goed voor de welvaart, stelt de bank.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: iStock