Dit zijn de drie vieste plekken in huis (en zó maak je ze schoon)

We stofzuigen, schrobben en poetsen wat af, maar er zijn plekken in huis die tóch (per ongeluk) overgeslagen worden. Met als resultaat dat er flinke broeihaarden van bacteriën ontstaan, en dat wil je natuurlijk niet.

Volgens Kelly Reynolds, bioloog aan de University of Arizona’s Zuckerman College of Public Health, is er een aantal plekken in huis die je maar beter een extra keer kan poetsen. Als je waarde hecht aan hygiëne, tenminste.

1. Zeeppompjes

Soms worden plekken overgeslagen tijdens het schoonmaken omdat er lastig bij te komen is, maar sommige worden simpelweg vergeten. Het zeeppompje is er daar eentje van. ‘Mensen raken het pompje aan met vieze handen’, aldus Kelly tegenover Well + Good. Maar dat is niet het enige wat het pompje een van de vieste dingen in huis maakt. Omdat we ‘m bijna nooit afnemen met een antibacterieel doekje, stapelen de oude zeepresten zich steeds meer op en komen daar steeds meer bacteriën op af. De oplossing volgens Kelly? Neem de zeeppomp – iedere keer dat je de keuken, badkamer of het toilet schoonmaakt – af met een doekje en schoonmaakmiddel.

2. Wasbak

Houd je vast, maar dit zou dus met stip de meest vieze plek in huis zijn. ‘De wasbak in jouw keuken bevat waarschijnlijk meer bacteriën dan je toilet’, waarschuwt ze. ‘Hij is vaak nat en er blijven weleens etensresten achter, en daar zijn bacteriën dol op.’ Maak ‘m regelmatig schoon met azijn, en poets ‘m twee keer per week met een antibacterieel goedje om de wasbak zo schoon mogelijk te houden.

3. Herbruikbare boodschappentas

Steeds meer mensen doen hun boodschappen gewapend met een stoffen boodschappentas, wat natuurlijk ontzettend goed is voor het milieu. Maar het blijkt wél een plek te zijn bacteriën zich ophopen, aangezien de meeste mensen hun exemplaar nooit wast; uit Amerikaans onderzoek blijkt dat 97 procent van de winkelaars hun boodschappentas nog nooit in de wasmachine heeft gegooid. Het is misschien een open deur, maar vergeet je stoffen boodschappentassen niet in de was te gooien óf zo nu en dan te vervangen. Daarnaast is het verstandig om aparte tassen te gebruiken voor bijvoorbeeld vlees en biologische producten.

Bron: HLN.be | Beeld: iStock