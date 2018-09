Aha, dit is het verschil tussen magnetron- en vershoudfolie

Onze keukenkastjes liggen er vol mee: een voorraad boterhamzakjes, aluminiumfolie, vuilniszakken en ga zo maar door. Welke dingen natuurlijk ook niet ontbreken, zijn magnetron- en vershoudfolie. Die twee lijken overigens exact op elkaar, dus eh… wat is nu eigenlijk het verschil?

Magnetronfolie gebruiken we om een maaltijd op te warmen, vershoudfolie gebruiken we om leftovers af te dekken voordat we ze in de koelkast schuiven. Logisch, maar kun je het één niet voor het ander gebruiken? Astrid Postma-Smeets van het Voedingscentrum legt het uit.

Gaatjes

Volgens de deskundige zit er een klein verschil tussen de twee soorten folie. Zo zitten er al kleine gaatjes in magnetronfolie waardoor de hete lucht kan ontsnappen, bij vershoudfolie is dat niet het geval. ‘Dan moet je er zelf gaatjes in prikken als je eten in de magnetron verhit’, aldus Astrid. ‘De gaatjes in de folie zorgen ervoor dat de overtollige waterdamp zich niet ophoopt onder de folie.’

Bron: Libelle.nl | Beeld: iStock