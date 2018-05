7 verrassende en eenvoudige schoonmaakhacks voor in de keuken

De keuken schrobben is helaas niet het allerleukste klusje in huis. Dus als we het nét even wat gemakkelijker kunnen maken, dan zijn alle tips welkom, toch? Met deze supersimpele hacks krijg je de keuken een stuk sneller schoon.

1. Houten snijplank

Als je knoflook fijnhakt op een houten snijplank, kan die penetrante geur er flink intrekken. Dit kun je oplossen door er naderhand wat zout op te strooien en er vervolgens met een halve citroen overheen te wrijven. Het zout dient als een goede scrub terwijl het fruitsap zorgt voor een frisse geur.

2. Bovenop de afzuigkap

Het is een plekje dat vaak wordt overgeslagen tijdens de grote keukenschoonmaak: de bovenkant van de afzuigkap. En dat is zonde, want laat dat nu net een van de vettigste plekken in de keuken zijn. Je kunt dit het beste schoonmaken met een drupje olie (ja, echt), zo meldt schoonmaakwebsite Helpling.nl. Wrijf dit over de vettige plek heen en ga er tot slot met een doekje met lauw water overheen.

3. Stinkende prullenbak

Ieuw… soms kun je de vuilniszak nog zo vaak vervangen, maar blijft er toch een nare lucht hangen in de prullenbak. Dit kun je voorkomen door een droge krant op de bodem van de prullenbak te leggen en hier een klein beetje soda op te strooien. Dit zorgt ervoor dat alle geurtjes worden geabsorbeerd.

4. Gootsteen

Nog zoiets: nare luchtjes die uit de gootsteen komen. Maak hier een einde aan door een ijsblokjesvorm te vullen met een mengsel van azijn en citroensap. Laat iedere week een aantal blokjes in het putje smelten om de geurtjes tegen te gaan. Azijn zorgt ervoor dat etensresten worden afgebroken en het citroensap zorgt voor de frisse geur.

5. Koelkast

Ook de koelkast kan gaan stinken en – net als in de prullenbak – kun je dit oplossen door kranten te gebruiken. Door deze op de schappen te leggen, zorg je er niet alleen voor dat de vieze geur geabsorbeerd wordt, maar ook dat vlekken worden opgenomen. Scheelt je ook weer wat schoonmaakwerk.

6. Koppen en mokken

Met een mengsel van water, soda en afwasmiddel kun je met gemak de oven schoonmaken. Laat het sopje een kwartiertje intrekken en was het servies daarna af zoals je gewend bent (of stop ze in de vaatwasser), et voilà: weg aanslag!

7. Koppen en mokken

Aanslag van koffie en thee in de mokken? Je hoeft ze (gelukkig!) niet in de prullenbak te gooien. Met wat azijn en soda (je merkt het, dit zijn je beste vrienden in de keuken) kun je de vlekken eenvoudig wegpoetsen.

Bron: Helpling.nl | Beeld: iStock