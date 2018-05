Ruikt je kleding muf en onfris als je het uit de wasmachine haalt? Grote kans dat je last hebt van vetluis. Gelukkig kun je er ook weer van afkomen, zodat jouw wasgoed weer heerlijk fris wordt!

Vetluis

Vetluis ontstaat doordat zeepresten zich vermengen met huidschilfers, lichaamsvetten en haren. Dit is een broedplaats voor bacteriën. Bovendien wassen we tegenwoordig steeds meer op lage temperaturen, waar die bacteriën prima in overleven. Vetluis zit vaak in de hele machine, tot de slangen aan toe. Kijk maar eens in het rubber van de deur. Zie je daar een grijs drapje? Dát is vetluis, waardoor je kleding niet echt schoon wordt en naar ruikt.

Tijd om de wasmachine een goede schoonmaakbeurt te geven!

Met deze stappen heb je de machine snel schoon. Haal, als je toch bezig bent, meteen even een doekje over de buitenkant en stofzuig de achterzijde van de wasmachine.

1. De rubberrand

Reinig de rubberen rand bij de deur met een sopje. Hardnekkig vuil kun je weghalen met een oude tandenborstel. Ga goed door alle gleufjes en kiertjes. Veeg alles na met een doek, zodat de viezigheid echt weg is uit het deurrubber.

2. Het wasmiddelbakje

Bij de meeste machines kun je deze helemaal uit de machine trekken. Spoel ‘m schoon onder de kraan. Vastgekoekte zeepresten kun je verwijderen met een tandenborstel. Maak ook de ruimte waar het wasmiddelbakje in zit schoon.

3. Het filter

Het filter kun je het beste een aantal keer per jaar schoonmaken. Bij de meeste machines zit deze achter een klepje aan de voorzijde. Leg eerst een handdoek op de grond voordat je met het filter aan de slag gaat, er komt meestal nog wat water uitlopen. Draai het filter los en maak het schoon met een sopje en een zachte borstel.

4. De trommel

Maak de hele machine schoon door een kookwas te draaien. Doe een schepje soda in het wasmiddellaatje en draai de machine op 90/95°C. Draai eventueel nog een tweede hete was met schoonmaakazijn om geurtjes te verwijderen. Je kunt ook een vaatwasblokje gebruiken om de machine schoon te maken.

Algemene tips:

Doe regelmatig een was op 90/95°C (ongeveer om de twee weken) om de machine schoon te houden en vetluis te voorkomen. Je kunt bijvoorbeeld een handdoekenwas op de heetste stand zetten, zo hoef je geen lege machine te laten draaien.

Laat de deur van de machine na het wassen op een kiertje staan zodat de machine van binnen kan drogen.

Gebruik niet te veel wasmiddel, dit heeft juist een averechts effect. Er blijven namelijk meer zeepresten in de machine achter.

Het regelmatig schoonmaken van de wasmachine zorgt ervoor dat-ie langer meegaat.

