Tips voor een regenachtige middag met kinderen

We kunnen er écht niet meer omheen; de herfst is aangebroken. En daar hoort ook regen, wind en kou bij. Wat doe je als buitenspelen voor de kids geen optie is? Dan maak je er met deze creatieve tips binnen een groot feest van.

Voorleesfeest

Soms hoef je niet per se actieve dingen te doen met je kinderen. Pak er een spannend boek bij, sluit de gordijnen, gooi de bank vol kussens en zet de telefoon uit. Rust in huis! Buiten ook nog koud? Maak warme chocolademelk met slagroom, en marshmallows om te dippen.

Bioscoop

Ook een rustige activiteit is het creëren van een bioscoop in eigen huis. Huur een leuke film en maak het bioscoopbezoek net echt met zelfgemaakte entreekaartjes. Sluit de gordijnen en serveer popcorn in koffiefilters. Las ook een pauze in voor wat drinken.

Theedrinken

Ga samen theedrinken, maar maak hierbij gebruik van het kinderserviesje en doe alsof je op visite komt. Theedrinken zonder koekjes? Die bak je natuurlijk eerst samen. Helemaal leuk met vrolijke vormpjes. Spelen er vriendjes en vriendinnetjes thuis? Geef ze een paar zelfgebakken koekjes mee naar huis in een geknutseld doosje.

Knutselen

Maak van de keukentafel een groot schilderdoek met een rol behang en laat de kinderen losgaan met verf, stiften, potloden, noem maar op. Een beetje rommel in huis misschien, maar het creatieve brein wordt hierbij lekker gestimuleerd. Wie weet heb jij wel een kleine Picasso op de wereld gezet…

Kleuren op ramen

Met raamstiften kunnen kinderen op ramen en glas tekenen met levendige en intense kleuren. Een superleuke activiteit om te doen en een heel andere ervaring dan kleuren op papier. De kleuren kunnen eenvoudig worden weggeveegd met een droge doek of een beetje water.

Spelletjes

Gooi de spelcomputers aan de kant en ga een middagje ouderwets met een bordspel aan de slag. Ganzenbord bijvoorbeeld of Mens-erger-je-niet. En ken je Mastermind nog? Een klassieker onder de spellen als het gaat om logisch denken. Leuk voor als je kinderen al wat ouder zijn. Ook leuk: maak zelf een memory spel!

