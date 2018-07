Deze dingen kun je doen tegen een stinkende prullenbak

Terwijl het in de winter best mee lijkt te vallen, kan er in de warme zomermaanden al gauw een enorme stinkende lucht uit de prullenbak komen. Hoe vaak je de vuilniszak ook vervangt; er lijkt niets te helpen tegen de nare geur.

De prullenbak is een broeihaard van bacteriën en schimmels; denk maar eens aan de etensresten die erin belanden. En dat kan flink gaan stinken. Gelukkig zijn er meer maatregels die je kunt treffen tegen die stank dan dagelijks de afvalzak vervangen.

1. Koffiebonen

Heb je een fijne bonenautomaat in huis waarmee je de lekkerste koffie zet? Houd dan een paar bonen apart die je op een schoteltje onderin de prullenbak plaatst; deze kunnen de nare luchtjes opnemen.

2. Soda

Geen koffiebonen in huis? Geen paniek. Je kunt ook soda of zuiveringszout gebruiken om de stinkende geur te bestrijden. Strooi simpelweg een handje op de bodem van de prullenbak, iedere keer dat je de zak vervangt.

3. Kranten of kattenbakkorrels

Je kunt de bodem van de prullenbak bedekken met kattenbakkorrels of een stapeltje oude kranten om zowel de vieze geur als eventueel vocht te absorberen. Zijn de korrels of kranten uitgewerkt? Dan kun je de boel gemakkelijk verschonen en een nieuwe laag op de bodem leggen.

Bron: Margriet.nl | Beeld: iStock