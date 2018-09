Met deze tips stoom je je huis klaar voor het najaar

De meeste mensen doen een grote schoonmaak aan het begin van het jaar, maar is het niet minstens zo fijn om het najaar in te gaan met een schoon en fris huis?

De temperaturen dalen, de druilerige dagen staan voor de deur en het moment waarop het eerder donker wordt komen allemaal dichterbij. Dat betekent dat we langzaam maar zeker de pantoffels en warme dekentjes uit de kast mogen trekken, maar óók dat er genoeg dingen zijn die juist weer opgeborgen mogen worden. Tijd om de handen uit de mouwen te steken en je huis klaar te stomen voor de herfst en winter!

1. Schrob de barbecue

We zeiden het net al: de barbecue moet helaas weer de kast in. Je gaat ‘m – hoogstwaarschijnlijk – toch niet meer gebruiken. Maar het is natuurlijk wél zo fijn als je het ding volgend jaar meteen kunt aansteken zodra je ‘m uit de schuur haalt en ‘m niet eerst hoeft te schrobben. Dus… je weet wat je te doen staat.

2. Doe de verwarming aan

Het moment waarop we het huis gaan verwarmen, proberen we allemaal zo ver mogelijk uit te stellen, maar het is wél verstandig om ‘m alvast een keer aan te zetten. Het klinkt misschien onnodig, maar je weet maar nooit of er iets mis is met de verwarming. En daar kom je liever nu achter dan wanneer het écht koud is, toch?

3. Ramen lappen

Omdat het weer nog best aangenaam is vandaag de dag, kun je maar beter nu vast de ramen soppen. Tenzij je zin hebt om dat in de kou en stromende regen te doen, natuurlijk…

4. Vakantiefoto’s

Heb je op vakantie de nodige kiekjes geschoten én de foto’s laten ontwikkelen? Dan is dit het moment om te bepalen wat je ermee gaat doen. Verdienen ze een plekje aan de muur of wil je ze toch liever bundelen in een fotoalbum? Door je bezig te houden met de vakantiefoto’s ruim je niet alleen op, maar geniet je ook nog even na. Win-win!

