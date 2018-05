Er gaat voor velen onder ons niets boven een schoon en opgeruimd huis, maar soms is de zin om de boel onder handen te nemen ver te zoeken. Hoe fijn is het dan om binnen een mum van tijd het huis tóch een stuk netter te laten ogen?

Lees ook: 7 verrassende en eenvoudige schoonmaakhacks voor in de keuken

Een opgeruimd huis zorgt voor een opgeruimd hoofd, wordt vaak wel gezegd; een goede reden om het huis niet te laten verstoffen. Daarnaast is het toch een stuk fijner om je gasten niet te hoeven ontvangen tussen de rommel. Met deze tips laat je het gauw een stuk opgeruimder lijken:

Lege oppervlakken

Laat lege vlakken, zoals de eet- en salontafel, ook écht leeg. Het ziet er immers al een stuk netter uit als er geen losse dingen rondslingeren op de tafel en er geen berg afwas op het aanrecht staat.

Rommelmand

Al die losse dingen die normaal gesproken op de tafel liggen maar er eigenlijk niet horen: waar laat je die dan? Een rommelmand is dé oplossing. Hier kun je alle kleine troepjes ingooien die geen vaste plek hebben. Schaf er eentje aan die je kunt afsluiten en alle zooi is uit het zicht. Vergeet ‘m niet eens in de zoveel tijd te legen.

Kussens opschudden

De bank oogt meteen een stuk netter wanneer de kussens die erop liggen niet ingedeukt zijn. Schud ze op en leg ze neer zoals jij het mooi vindt. Ligt er een dekentje op de bank? Vouw ‘m op of drapeer ‘m over de leuning.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Libelle, ELLE | Beeld: iStock