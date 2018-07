Dankzij deze tips ben je véél minder tijd kwijt aan de was doen

De was doen klinkt misschien als een klus die zo geklaard is; het is toch gewoon een kwestie van de boel in de wasmachine mikken en het apparaat z’n werk laten doen? Helaas is niets minder waar. Wat dacht je bijvoorbeeld van de was sorteren, laten drogen én alle kledingstukken strijken?

Gelukkig kun je het tijdrovende huishoudelijke klusje wél wat sneller voor elkaar krijgen door een aantal simpele tips toe te passen. Zo houd je meer tijd over voor de leuke dingen in het leven!

1. Meerdere wasmanden

Doe jij ook altijd veel verschillende wasjes, maar gooi je wél alles in één wasmand? Je kunt zeeën van tijd besparen door meerdere wasmanden aan te schaffen – als je er plek voor hebt, tenminste. Dan hoef je je wasgoed niet iedere keer te sorteren vlak voordat je het in de wasmachine wil stoppen.

2. Korter programma

Als je in tijdnood zit, kun je ervoor kiezen om de wasmachine korter te laten draaien. Daarbij is het wel verstandig om de graden aan te houden die je wasgoed aankan; volgens Carolyn Forte, directeur van GHRI’s Home Appliances and Cleaning Product Department, wordt je was op die manier het schoonst.

3. Sokkenclips

Wanneer je was uit de wasmachine komt, kan het nog best een klusje op zich zijn om alle sokken weer bij elkaar te zoeken. Bovendien lijken er soms weleens een paar te verdwijnen. Dankzij handige sokkenclips raak je geen sokken meer kwijt én hoef je geen tijd meer te verspillen aan het matchen van paren. Hier kun je ze bestellen.

4. Extra centrifugeren

Door de wasmachine extra lang te centrifugeren, kost het je droger minder moeite (en dus tijd) om jouw kleding droog te krijgen.

5. Strijken

Heb je een hekel aan strijken, ben je je strijkijzer kwijt of heb je er simpelweg geen? Je kunt je gekreukte blouse in de badkamer hangen, met de warme douche aan. Hierdoor worden de vouwen uit het item gestoomd en kun je het snel weer aan; in de tussentijd kun je bijvoorbeeld je make-up bijwerken. Meer trucjes om te strijken zónder strijkijzer? Die vind je hier.

