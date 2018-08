Net terug van vakantie? Vergeet niet meteen de wc door te trekken

Aan alle leuke dingen komt een eind, zo ook aan die heerlijke vakantie. Maar na zo’n reis is er niets fijners dan thuiskomen, toch? Wanneer je door de voordeur stapt, is het een kwestie van gelijk doorlopen naar de wc. Niet omdat de nood hoog is, maar omdat je het toilet meteen zal moeten doortrekken nadat je een tijdje weg bent geweest.

Net zoals dat je bij thuiskomst de kranen open moet draaien en het water minstens een minuut moet laten doorstromen, is het verstandig om de wc’s door te spoelen nadat je op vakantie bent geweest. Dit heeft allemaal te maken met een legionellabesmetting, die in stilstaand water en met warm weer in een kleine hoek zit.

Legionella

Wanneer water een tijdje stilstaat in de leidingen, gaat de kwaliteit er al gauw op achteruit. Tel daarbij op dat er warme dagen tussen zitten en de legionellabacterie ontwikkelt zich snel; dit kan tussen een temperatuur van 25 en 55 graden én in stilstaand water gebeuren. Wanneer je de bacterie inademt middels kleine waterdruppels, kun je ziek worden. En dat kan variëren van een lichte legionellagriep tot de veteranenziekte, die het meest lijkt op een ernstige longontsteking. Het risico op besmetting is overigens wel heel klein, maar hè, better safe than sorry.

Weekend weg

Volgens waterbedrijven kun je de kranen het liefst eens in de drie tot vier dagen gebruiken. Dus ook als je een lang weekend weg bent geweest, doe je er goed aan om de kranen even te laten lopen en de wc(‘s) door te trekken. Dit kun je het best doen met de ramen open voor ventilatie. Laat je water uit de douchekop stromen? Doe ‘m dan in een emmer met een doek eroverheen.

Bron: Libelle.be, Margriet.nl | Beeld: iStock