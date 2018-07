Telefoon oververhit door de zon? Lees hier wat je kunt doen

Met dit heerlijke warme weer komt het regelmatig voor dat je telefoon oververhit raakt. Hij werkt dan wat minder goed of valt uit, wat erg schadelijk is! Het is natuurlijk het beste om je telefoon lekker weg te leggen en te genieten van het weer, het is immers eindelijk zomer! Maar kun je dit toch niet laten, dan hebben we hier wat tips om je oververhitte telefoon te verhelpen.

Ten eerste is voorkomen natuurlijk makkelijker dan oplossen. Leg daarom je telefoon sowieso nooit in de felle zon. Bewaar hem in een gesloten ruimte of leg hem onder bijvoorbeeld je handdoek, in de schaduw. Zorg er daarnaast voor dat al je apps zijn afgesloten. Je telefoon kan namelijk al erg heet worden als je de camera of navigatie aan hebt staan.

Krijg je toch een melding dat hij oververhit is? Hier verschillende manieren om hem weer af te laten koelen:

1. Zet je telefoon uit

Hij kan op deze manier rustig afkoelen zonder actieve apps op de achtergrond. Na ongeveer een kwartiertje is het wel veilig om te kijken of hij het weer doet.

2. Leg je telefoon in de schaduw

Het lijkt waarschijnlijk logisch om je telefoon in de koelkast te leggen (ja, dit komt vaak voor) wanneer je een melding krijgt dat hij oververhit is, maar dit is volledig overbodig. Leg je telefoon gewoon ergens in de schaduw of op een plek waar het een beetje waait. De hitte kan zo namelijk beter ontsnappen.

3. Maak geen gebruik van de camera

Snapchat of Instagram zal helaas even moeten wachten. De camera-app gebruikt erg veel energie en kun je dus maar beter even niet gebruiken.

4. Haal je telefoon uit het hoesje

Het hoesje om je telefoon houdt ook warmte vast. Als je deze ervan af haalt zal je telefoon beter kunnen luchten.

5. Zet je telefoon op vliegtuigstand

Alle energie verslindende functies, zoals bluetooth, GPS en internet, zijn zo even uitgeschakeld. Je telefoon koelt zo sneller af en zal ook minder snel weer oververhit raken als je de vliegtuigstand aan laat staan.

Bron: EditieNL | Beeld: iStock