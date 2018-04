Tel Sell komt terug op televisie: 10 x de meest hilarische producten

Thuiswinkelbedrijf Tel Sell heeft een nieuwe eigenaar. De Oostenrijkse branchegenoot Mediashop heeft het bedrijf gekocht en is van plan de aloude ‘infomercials’ weer op televisie uit te zenden.

Lees ook

Hilarisch: de bodyguard van Ed Sheeran is een hit op Instagram

TV is de toekomst?

Tel Sell werd in de jaren negentig bekend met lange, vaak met een Amerikaans accent nagesynchroniseerde tv-reclames. Na een faillissement en doorstart in 2008 richtte het bedrijf zich steeds meer op online winkelen. Mediashop ziet juist wel brood in televisie en heeft zendtijd voor Tel Sell ingekocht bij RTL.

10 x Tel Sell-klassiekers

Bij het nieuws over een terugkeer op televisie schoten direct allerlei vreemde producten en commercials die wij ooit voorbij zagen komen door ons hoofd. Voor een extra vrolijke noot op deze zonnige donderdag maakten we een lijstje met Tel Sell-klassiekers, met hilarische beelden van dramatische gezichten en moeilijke houdingen omdat er haar in de knoop zit, het lastig is om je ‘vermoeide voeten er jong uit te laten zien’ en koken met teveel pannen vervelend is. Dus kruip in je ‘Snuggie’ (nummer 10) op de bank and enjoy!

Wat dacht je van deze bijzonder handige Easy Feet?

2. En de Dream Body waarmee ‘zwembandjes’ als sneeuw voor de zon verdwijnen:

3. En ‘de nieuwe beste vriend van je kapsel’, de Salon Straight Extra:

4. Ook fijn voor je haar was de Detangler Pro Brush, met ‘vierhonderd wetenschappelijk ontworpen borstelharen’ voor een leven zonder klitten:

5. En deze must have voor in de douche, de ‘wonderbaarlijke handgreep’ Get a Grip:

6. Voor ‘mooie nagels, zoals die van de sterren’ móest je de Hollywood Nails in huis halen:

7. Chocola eten om af te vallen? Volgens Tel Sell kan het!

8. De Natural Bra beloofde een cupmaatje meer ‘op natuurlijke wijze’, zonder alle ‘verschrikkelijke’ nadelen van gewone bh’s:

9. En voor welke huismoeder moe werd van de tig pannen omdat ieder gezinslid iets anders wilde eten, was er de Vertical Chef, waarmee je verticaal vijf verschillende gerechten kon bereiden. W-O-W:

10. Met de Snuggie, dat uiteraard méér is dan een gewone deken, ‘blijf je altijd lekker warm, zonder extra te hoeven stoken’. Handig!

Beeld: Giphy