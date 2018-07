Handig! 5 manieren waarop je kreukels uit je kleding krijgt zónder strijkijzer

Hoe dan ook herkenbaar: je haalt een blouse achteruit de kast maar op het moment dat je ‘m aan wilt trekken, ontdek je dat-ie helemaal gekreukeld is. En waar je het strijkijzer gelaten hebt, mag Joost weten… wat nu?

Als je je strijkijzer niet kunt vinden, het ding kapot is of je er simpelweg geen hebt, is er geen man overboord wanneer je een gekreukt kledingstuk aantreft in je garderobe. Er zijn namelijk meerdere manieren waarop je je kleding kunt strijken zónder strijkijzer. Onderstaande, bijvoorbeeld:

1. Fluitketel

Sommige mensen mogen je misschien ouderwets noemen, maar als jij een fluitketel in huis hebt, heb je eigenlijk een supermultifunctioneel apparaat te pakken. Je kunt er namelijk niet alleen water mee koken, maar ook het stoom dat eruit komt gebruiken om je kleding te stomen. Hoe? Houd het kledingstuk met de vouw in de stoom wanneer het water begint te koken. Eén dingetje: je moet er wel op letten dat je je kledingitem minstens 20 centimeter van de fluitketel afhoudt.

2. Warme douche

Dit trucje is nog tijdbesparend ook, want zelf hoef je eigenlijk niets te doen. De enige taak die bij jou komt te liggen, is de kraan van de douche opendraaien; zet ‘m op een hoge temperatuur. Hang het kledingstuk zo dicht mogelijk bij de douchekop (pas op dat-ie niet nat wordt), sluit de ramen en deuren et voilà, na een paar minuten is je kledingstuk kreukvrij. Kun jij in de tussentijd mooi je make-up bijwerken!

3. Hete pan

De manier die het meest lijkt op het ‘echte’ strijken, is het strijken met de onderkant van een hete pan. Breng een grote pan water aan de kook en giet de vloeistof vervolgens door de gootsteen (of vang het op als je het nog ergens voor kunt gebruiken). Met de onderkant van de hete pan kun je over je kledingstuk bewegen zoals je ook met een strijkijzer zou doen. Let wel op dat-ie schoon is.

4. Water met azijn

Een plantenspuit en natuurlijke wittewijnazijn in huis? Vul de fles dan met eenderde deel azijn en giet er vervolgens water bij tot de plantenspuit vol is. Schud de boel goed door elkaar en spray het goedje van een afstandje op het item. Dit zou je kleding ontdoen van de kreukels en ervoor zorgen dat je het alsnóg kunt dragen.

5. Stijltang

Zitten er alleen wat kreukels in de kraag van een blouse? Dan kun je gemakkelijk een stijltang gebruiken om die eruit te halen. Gewoon op de manier waarop je ook je krullen uit je haar haalt. Handig!

Bron: Libelle | Beeld: iStock