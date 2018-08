Halleluja: dankzij dit trucje maak je je bed binnen no time op

Het is en blijft een van de meest rottige huishoudelijke klusjes: je beddengoed verschonen. Van wassen tot drogen en de lakens er weer inproppen, iedere stap is elke keer weer een struggle. Maar gelukkig kan de laatste stap een stuk sneller.

Kruip jij met dekbed en al in de overtrek om de hoes eromheen te krijgen of gebruik je de zogenaamde ‘twee punten’-methode? Als je het klusje zo snel mogelijk geklaard wil hebben, zou je de sushirol-methode moeten hanteren. De wát?

Rollen, maar

Jep, de sushirol-methode. Klinkt niet alleen lekker, is ook nog eens hartstikke handig. Hiermee rol je je dekbed als het ware in de overtrek. Dit doe je door te beginnen met het uitspreiden van de dekbed, de overtrek vouw je uit en leg je er bovenop. Dan rol je ‘m helemaal op en pak je de opening van het dekbedovertrek. Stop je deken erin en rol ‘m vervolgens met beleid weer terug. In de video wordt het nog eens stap voor stap uitgelegd. Ga jij het proberen?

Bron: Elle.nl | Beeld: iStock