5 simpele stappen om je huis hooikoortsproof te maken

Hatsjoe! Het is weer lente, oftewel het seizoen van de snotneuzen, jeukogen en het onverwachts niezen. Hoe fijn het seizoen ook is, het is helaas niet voor iedereen feest.

Ga jij deze maanden ook door het leven met een pak tissues onder je arm? Met deze tips maak je je huis hooikoortsproof, zodat je tenminste nog daar kunt schuilen.

1. Word beste vrienden met de stofzuiger

Stofzuig je huis regelmatig, zodat je zo min mogelijk last hebt van rondvliegende pollen. Vergeet vooral je bank niet, want die kan er flink wat vasthouden. En, wat minder voor de hand liggend: neem ook je matras onder handen. De huisstofmijt hierin kan je hooikoortsklachten verergeren. Haal je beddengoed eraf en geef je matras een flinke stofzuigbeurt. Zorg er hierbij voor dat je geen hoek of spleet overslaat. Het best kun je proberen dit maandelijks te doen.

2. Was je lakens

Vooral als je vaak je raam open hebt, kunnen er nog weleens wat pollen je beddengoed in vliegen. Was ze daarom regelmatig. Ook kun je het best je haar borstelen voordat je in bed gaat liggen, zodat je zo min mogelijk pollen meeneemt.

3. Maak de ruimte onder je bed schoon

Onder je bed is niet alleen een verzamelplaats voor stof, maar ook voor pollen en andere allergenen. Dus tja, als je dan toch je matras en lakens aan het schoonmaken bent…

4. Reinig ventilatieroosters en airco’s

Voorkom dat hier pollen in nestelen, en al helemaal dat ze rond gaan vliegen in huis. Maak daarom je roosters en airco goed schoon (hoe je dat het best doet verschilt per soort). Er bestaan ook speciale fijnstof- en pollenfilters voor in je rooster.

5. Was je gordijnen

Pollen in je gordijnen kunnen natuurlijk nooit bevorderlijk zijn voor je hooikoorts. Vergeet dus niet om ook deze in de wasmachine te gooien (en nee: wij hadden dit ook nog nooit gedaan).

Bron: Hello Giggles | Beeld: iStock