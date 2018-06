Pas op! Deze schoonmaakmiddelen zou je nooit met elkaar moeten mengen

Puilen je kasten uit en heb je er verschillende restjes schoonmaakmiddelen in staan? Dan is de verleiding groot om bepaalde producten bij elkaar te gooien, om op die manier ruimte te besparen. Toch is dat he-le-maal geen goed idee.

Lees ook: Ja, echt: zo vaak moet je de vaatwasser van binnen schoonmaken

Sterker nog, sommige bestanddelen kunnen heftig op elkaar reageren, wat kan leiden tot ontzettend gevaarlijke situaties. Onderstaande schoonmaakmiddelen zou je daarom nooit bij elkaar mogen gieten:

Bleekmiddel en ammoniak: als je deze twee bij elkaar gooit, levert het een nare en giftige lucht op. Deze kan zorgen voor vervelende lichamelijke klachten.

als je deze twee bij elkaar gooit, levert het een nare en giftige lucht op. Deze kan zorgen voor vervelende lichamelijke klachten. Bleekmiddel en azijn: ook deze twee schoonmaakmiddelen samen kunnen een giftig chloorgas vormen, en dat kan nare brandwonden opleveren.

ook deze twee schoonmaakmiddelen samen kunnen een giftig chloorgas vormen, en dat kan nare brandwonden opleveren. Chloor en toiletreiniger: het giftige gas dat hierdoor ontstaat kan ervoor zorgen dat je bewusteloos raakt.

het giftige gas dat hierdoor ontstaat kan ervoor zorgen dat je bewusteloos raakt. Schoonmaakazijn en zuiveringszout: als je deze twee bij elkaar gooit, krijg je niets meer dan ontzettend veel schuim dat lastig weg te krijgen is. Gevaarlijk is het niet, maar vervelend zeker wel.

Hier moet je je aan houden

Je kunt schoonmaakmiddelen dus beter niet met elkaar mengen, óók niet als het om hetzelfde goedje gaat maar het van twee verschillende merken is. En als je toch het een en ander bij elkaar wil gooien, moet je je aan een paar dingen houden. Zo moet je nooit iets met een ander goedje mengen wanneer er bleek, ammoniak of zuren zoals azijn in zit.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Libelle | Beeld: iStock