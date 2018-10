Say what? Een schoon huis zou kinderen dikker kunnen maken

Ben jij een echte schoonmaakfreak en maak jij letterlijk álles achter je kids aan schoon? Je kunt ook overdrijven, zo blijkt uit onderzoek, want een te schoon huis zou kunnen leiden tot kinderen die dikker zijn dan hun leeftijdsgenootjes.

Lees ook: Wie had dat gedacht? Deze dingen kun je schoonmaken met olijfolie

Het klinkt als een onlogische link, maar volgens Canadese wetenschappers is-ie er toch echt. ‘We ontdekten dat kleine kinderen die opgroeien in huishoudens waar reinigers minstens elke week worden gebruikt, twee keer meer van de darmbacterie lachnospiraceae in zich hebben dan normaal als ze drie tot vier maanden zijn’, schrijven ze in het vakblad Canadian Medical Associaton Journal. ‘Hun BMI was in hun derde levensjaar hoger dan bij de kinderen die niet waren blootgesteld aan zulke desinfecteermiddelen.’

Darmbacteriën

De wetenschappers, onder leiding van professor Anita Kozyrskyj van de Universiteit van Alberta, onderzochten de darmbacteriën van 757 baby’s van drie tot vier maanden oud. Diezelfde kinderen werden een aantal jaar later op de weegschaal gezet. De knappe koppen analyseerden tijdens hun onderzoek ook desinfecteermiddelen, waspoeder, afwasmiddelen en milieuvriendelijke versies van die producten. Verder werden de demografische gegevens en BMI-scores van de World Health Organization gebruikt.

Desinfecteermiddelen

De meest duidelijke link tussen schoonmaakproducten en overgewicht ontdekten de knappe koppen in desinfecteermiddelen die in allesreinigers zitten. In deze huishoudens werden minder bacteriën van de soorten haemophilus en clostridium aangetroffen, maar daarentegen hogere waardes van lachnospiraceae; de laatste stof werd dus vaker gevonden in huizen waar meer schoongemaakt werd. Werd er met milieuvriendelijke producten schoongemaakt, dan was er geen link met overgewicht te zien. Volgens de onderzoekers zouden milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen dan ook voor een gezondere omgeving voor jongere kinderen zorgen. Wel zeggen de onderzoekers zelf dat er nog verder onderzoek nodig is.

Niet blij

Producenten van schoonmaakmiddelen zijn niet blij met de beweringen van de onderzoekers, omdat er niet gekeken zou zijn naar de eetgewoontes van kinderen. Daarnaast benadrukken ze dat het risico op griep niet meegenomen, dat terwijl desinfecterende middelen de kans hierop kunnen verkleinen.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: AD.nl | Beeld: iStock